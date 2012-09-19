مرمت و بازسازی 18 اثر تاریخی در آذربایجان غربی

حسین بحرینی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اختصاص 10 میلیارد ریال برای مرمت 7 مسجد جامع و تاریخی استان در سال مالی جاری افزود: این طرح شامل مساجد جامع ارومیه،سید الشهدای خوی،روستای چورس(مسجد قرمز)، مسجد جامع بوکان و مهاباد،مجسد مناره ارومیه به همراه مسجد جامع روستای الوق بیگ تکاب است.

وی با بیان اینکه مرمت و بازسازی این مساجد جامع در حال اجراست اظهارداشت:هم اکنون این طرح ها به طور میانگین از 70 درصد پیشرفت فیزیکی برخوردار هستند.

بحرینی در ادامه از آغاز مرحله سوم مرمت حمام تاریخی اتحادیه ارومیه خبر داد و افزود: برای اجرای این طرح 500 میلیون ریال از محل اعتبارات ملی اختصاص یافته است.

وی با اعلام اینکه این مرحله از مرمت ها بصورت پیمانی انجام می شود، افزود: زیرسازی، ایزولاسیون، سبک سازی و آجرفرش پشت بام، کف سازی و مرمت گنبدهای داخل حمام، سنگفرش حیاط ها و اجرای کاشی سنتی دیوارها از اقداماتی است که در این مرحله در دستور کار قرار دارد.

بحرینی با اشاره به مرمت و بازسازی کلیسای سورپ سرکیس خوی نیز گفت: معماری کلیسای سورپ سرکیس از معماری سنتی کلیساهای ارامنه اقتباس شده و شیوه های نوگرایانه معماری دوره ساخت (پهلوی دوم)، تاثیری بر شکل گیری و اصول ساخت کلیسا نداشته است.

وی در ادامه با بیان اینکه مرمت پشت بام کلیسا با انجام زیرسازی مناسب و ایزولاسیون آغاز شده است، ادامه داد: مرمت بخش های صدمه دیده دیوارهای کلیسا در بخش های آجری و سنگی، انجام بندکشی، ایجاد سرویس بهداشتی در محوطه کلیسا از جمله کارهای انجام شده در سال 90 است.

مسئول دفتر فنی معاونت میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان غربی مرمت و بازسازی مدرسه 22 بهمن ارومیه، کاخ موزه باغچه جوق ماکو،بنای سه گنبد ارومیه،کلاه فرنگی ماکو،حمام بیگ جوان قره ضیاالدین، بازارهای ارومیه و خوی،بنای تاریخی قره کلیسای چالدران و مسجد مطلب خان خوی را از دیگر طرح های تاریخی در حال مرمت استان اعلام کرد.