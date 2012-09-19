13 هزار دانش آموز از چهار محال و بختیاری به مناطق جنوب اعزام شدند

محمد علی مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه در سال گذشته 13 هزار دانش آموز به مناطق عملیاتی جنوب اعزام شده اند، بیان داشت: در سال جاری 15 هزار دانش آموز به این مناطق از این ای استان اعزام می شوند.

وی افزود: از این تعداد دانش اموز اعزامی به مناطق جنگی هفت هزار و 268 دانش آموز دختر و هفت هزار و 524 دانش آموز پسر در پایه تحصیلی دوم دبیرستان به این مناطق اعزام می شوند.

مسئول بسیج دانش آموزی سپاه قمر بین هاشم چهار محال و بختیاری بیان داشت: زمان اعزام دانش آموزان در سال جاری از تاریخ 12مهرماه لغایت 15 اسفندماه سالجاری است.

مرادی عنوان کرد: هدف از اعزام دانش آموزان به این مناطق را آشنا کردن نسل جوان با فرهنگ ایثار و شهادت، تجدید خاطرات ، مقابله با جنگ نرم و ... عنوان کرد.

وی با اشاره به اینکه این سفر به مدت چهار روز صورت می گیرد، یادآورشد: ثبت نام از هفتم مهرماه آغاز می شود.



