خشم فیس بوک از محبوبیت نصرالله/ حذف صفحه انگلیسی سایت حزب الله لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر، سخنرانی سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان در جمع صدها هزار نفر از تظاهرات کنندگان در محکومیت فیلم موهن به ساحت مقدس رسول گرامی اسلام (ص) در بیروت باعث شد تا پایگاه اجتماعی فیس بوک بدون هیچ هشداری بخش انگلیسی سایت حزب الله لبنان (مقاومة) را مسدود کنند.

یکی از مسئولین صفحه انگلیسی سایت حزب الله لبنان با اعلام این خبر به خبرنگار مهر افزود: این اقدام یکجانبه شبکه فیس بوک که نشان دهنده نقض آشکار آزادی بیان است، درحالیست که طبق قوانین این شبکه پیش از هرگونه مسدود شدن این پایگاه باید به کاربران خود تذکر دهد.

پیش از این نیز تمام صفحات مرتبط با حزب الله لبنان از جمله شبکه تلویزیونی المنار لبنان و الانتقاد همسو با تصمیمات دولت آمریکا مسدود شده بود.

مدیریت شبکه اجتماعی فیس بوک در توجیه این اقدام آن را در راستای تلاشها برای جلوگیری از انتشار هرگونه مطلب خشونت آمیز معرفی کرد.

مدیریت شبکه اجتماعی فیس بوک با این اقدام که با هدف خاموش شدن انتقادها از سیاست های آمریکا نشان داد که به درخواست رژیم صهیونیستی برای افزودن نام حزب الله لبنان به لیست گروه های تروریستی پاسخ مثبت داده است.

این اقدام درحالیست که در پی سخنرانی حسن نصرالله که در ظرف 24 ساعت تعداد کاربرانی که به صفحه حزب الله لبنان مراجعه کرده بودند به میزان یک و نیم برابر افزایش یافته بود.

درحالیکه سید حسن نصرالله در این سخنرانی تنها واقعیت ها را بیان کرد، شبکه اجتماعی فیس بوک سایت مقاومت را ترویج کننده خشونت دانست.

این شبکه اجتماعی مدعی شده است که به خاطر وجود حزب الله در فهرست وزارت امور خارجه آمریکا و اینکه احتمال "ترویج خشونت" از سوی این گروه وجود دارد، صفحه رسمی حزب الله را فیلتر کرده است.

شرکت های گوکل و اپل نیز پیشتر نرم افزارهای شبکه تلویزیون المنار را از "گوگل پلی" و " اپل استور" حذف کرده بودند.

موسسه تحقیقاتی رسانه خاور میانه در آمریکا نیز طی گزارشی در ژوئن گذشته از شبکه های اجتماعی خواسته بود تا حزب الله و شعبات و نهادهای وابسته به آن را از فهرست خود حذف کنند.

این موسسه حامی رژیم صهیونیستی تاکید کرده بود: شبکه های اجتماعی با پذیرفتن سازمان های اسلامی مانند المنار و حزب الله، تجهیزات و ابزار لازم و کانال های ارتباطی را فراهم می کنند.

وزارت خارجه آمریکا در سال 2004 در راستی نقض آشکار آزادی بیان شبکه تلویزیونی المنار را که فعالیت رسانه ای دارد، در فهرست حامیان فعالیت های تروریستی قرار داد.

این نخستین باری نیست که فیس بوک و سایت‌ های اینترنتی مشابه آن از اطلاعات شخصی کاربران‌شان علیه خود آن‌ها استفاده و حقوق آن‌ها را تحت فشار سیا و لابی‌های صهیونیستی نقض می‌کنند.

صفحه هواداران سید حسن نصرالله فیلتر شد

همچنین یک صفحه دیگر که توسط هواداران سید حسن نصرالله راه اندازی شده بود و بیش از 4 هزار و 500 لایک خورده بود، همزمان با اقدام فوق مسدود شده است.

"کاشف نقوی" مسئول پاکستانی صفحه فوق با اشاره به سخنرانی روشنگرانه و حساب شده سید حسن نصرالله درباره تحریم سایت های مرتبط با فیلم موهن آمریکایی این اقدام فیس بوک را محکوم کرد.

وی در ادامه با اشاره به ترس آمریکا و صهیونیست ها از نفوذ دبیر کل حزب الله لبنان اقدام مدیریت فیس بوک را در تضاد با استداندارهای این شبکه اجتماعی معرفی کرد.