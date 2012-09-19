راه اندازی کمپین یک میلیون امضا برای آزادی گروگانهای ایرانی در لیبی

به گزارش خبرگزاری مهر ، در این نامه خطاب به بان‌کی‌مون دبیر کل سازمان ملل و دولت لیبی است، آمده است: «این هفت امدادگر، نیروهای پرتلاش جمعیت هلال احمر ایران بودند که فقدان آنها باعث ضربه‌هایی به امدادرسانی در کشور ما شده است. به خصوص در بحبوحه زلزله‌های اخیر ایران که صدها کشته و هزاران مجروح بر جای گذاشته است. آیا جزای احسان جز احسان است؟»

در پایان این نامه از سوی امضاء‌کنندگان این کمپین آمده است: «از شما می‌خواهیم که برای پایان دادن به این اتفاق غم‌انگیز ما را یاری کنید. امیدواریم با آزاد شدن این امدادگران پرتلاش، مردم کشور ما و دیگر کشورهای صلح‌دوست جهان باز هم از خدمات آنها بهره‌مند شوند.»

این کمپین که به همت برخی سازمانهای مردم‌نهاد، جوانان هلال احمر و فعالان حقوق بشر در ایران راه‌اندازی شده است، از عموم مردم دعوت کرده تا با امضای این نامه به آزادسازی این گروگان‌ها کم کنند.

هشتم مرداد ماه امسال هیئتی از سوی هلال احمر جمهوری اسلامی ایران متشکل از 7 نفر به دعوت هلال احمر لیبی به این کشور اعزام شدند ولی سفر اعضای هلال احمر نا تمام ماند و صبح سه‌شنبه 10 مرداد ماه در مسیر به هتل تبسی (مقر اقامت‌شان) در حال حرکت بوده‌اند که یک گروه مسلح به آنها حمله‌ور شده و آنها را به منطقه نامعلومی منتقل می‌کند.

آقایان دکتر منتظر شبر مدیرکل هلال احمر استان تهران، محمدی عراقی معاون امور بین الملل هلال احمر، دکتر محمد عباسی مدیرکل حوزه ریاست، دکتر بلوچی مدیرکل تدارکات پزشکی، موسوی مشاور رئیس هلال احمر، دکتر شاهرضایی معاون درمان هلال احمر و شریفی فرد کارشناس امور بین‌الملل افراد گروگان گرفته شده در لیبی هستند.

کسانی که می‌خواهند در این کمپین شرکت کنند می‌توانند از طریق نشانی ذیل به امضاء‌کنندگان بپیوندند:

http://www.ipetitions.com/petition/irchostages