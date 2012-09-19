کشف 95 قبر سنگی/ کمک هیئت های حسینی اردبیل به ایتام ارسباران

به گزارش خبرگزاری مهر ، تراب محمدی امروز چهارشنبه به خبرنگاران ابراز داشت: با توجه به اهمیت مطالعه ادوار مختلف در این منطقه و مطالعه استقرارها وسفالهای این ناحیه، ثبت این اثر به عنوان اثری ملی جهت حفظ و نگهداری اثر و مطالعه آن در منطقه ضروری به نظر می رسید.

محمدی با بیان اینکه به دلیل سهولت در عملیات بررسی و کاوش و به دلیل وسعت زیاد منطقه مورد مطالعه، محوطه به سه تپه مجزا از هم تقسیم بندی شد، افزود: طی این بررسی، 14 قبر کلان سنگی در پشته های اطراف محوطه زردخانه، 22 قبر کلان سنگی در اطراف تپه سوم و تعداد 59 عدد قبر کلان سنگی نیز در اطراف تپه نخست شناسایی شد که بازه زمانی از دوره مفرغ و آهن را دربر می گیرند.

تپه زرد خانه اهر با 258 متر مربع مساحت یکی از 15 اثری است که در پنجمین همایش ملی شورای سیاست گذاری ثبت میراث فرهنگی در استان البرز در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسید.



عملیات مطالعاتی تاسیسات شهری بازار تاریخی تبریز به اتمام رسید

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی از اتمام عملیات مطالعاتی تاسیسات شهری بازار تبریز خبر داد.

تراب محمدی ضمن اعلام این خبر تصریح کرد: سه فاز مطالعاتی مهم در مجموعه بازار تاریخی تبریز پس از ثبت جهانی انجام شده است.

وی در ادامه افزود: انجام مطالعات جامع تاسیسات شهری بازار اعم از آتش‌نشانی، آب، فاضلاب، برق، مخابرات و سیستم گرمایشی و سرمایشی به اتمام رسیده و در مرحله بازبینی است که به زودی وارد فاز اجرایی خواهد شد.

محمدی با اشاره به اینکه این مجموعه تاریخی قطب اقتصادی شمال غرب کشور محسوب می‌شود، اظهار داشت: علاوه بر بعد اقتصادی، این بازار پیشینه فرهنگی، سیاسی و اجتماعی قوی داشته و محل برگزاری مراسم بزرگ مذهبی در دهه محرم و اعیاد شعبانیه نیز است که در همین راستا مطالعات فرهنگی بازار تبریز توسط کارشناسان ارشد بازنشسته میراث فرهنگی استان و کشور در دستور کار قرار گرفته و در حال انجام است.



بیش از 30 برنامه متنوع، هفته گردشگری آذربایجان شرقی را پربار می کند



دبیر ستاد دائمی تسهیلات سفر آذربایجان شرقی خبر داد: سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجا شرقی با اجرای بیش از 30 برنامه فرهنگی و متنوع به استقبال هفته گردشگری سال جاری می رود.

تراب محمدی با اعلام این خبر افزود: آذربایجان شرقی همزمان با سراسر کشور اجرای برنامه های متنوع و متعددی را برای بزرگداشت هفته گردشگری پیش بینی کرده است.

وی به صدا درآوردن زنگ گردشگری در مدارس همزمان با سایر نقاط کشور را نخستین برنامه هفته گردشگری عنوان کرد و گفت: اجرای مراسم تجلیل از خادمان گردشگری ، دیدار فعالان عرصه گردشگری با نماینده محترم ولی فقیه در استان و امام جمعه محترم تبریز و خانواده معظم شهدا و ایثارگران در روزهای نخست این هفته برگزار می شود.

محمدی تصریح کرد: هتلهای استان در این هفته 40 درصد تخفیف برای مسافران در نظر گرفته اند.

خیَر مرندی محصول باغ انگور خود را به کمیته امداد اهدا کرد

مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) مرند گفت: یک خیَر مرندی از روستای اربطان محصول باغ انگور خود را به کمیته امداد این شهرستان اهدا کرد.

جلیل شجاعی مهر اظهار کرد: این خیَر هر ساله محصول باغ انگور خود را جهت توزیع بین نیازمندان و مددجویان تحت حمایت این کمیته اهدا می کند.

وی با بیان اینکه مساحت این باغ انگو یک هکتار است، افزود: بیش از 10 تن محصول انگور از این باغ برداشت و جهت توزیع بین نیازمندان استفاده می شود.

هیئت های حسینی اردبیلی های مقیم تهران حمایت از ایتام زلزله زده را بر عهده گرفتند

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) آذربایجان شرقی گفت: هیات های حسینی اردبیلی های مقیم تهران در یک اقدام خداپسندانه حمایت از تمامی ایتام زلزله استان را بر عهده گرفتند.

حسین دشتی اظهار کرد: این افراد تمام هزینه های معیشتی از قبیل خوراک، پوشاک و هزینه تحصیل کودکانی که در حادثه تلخ زلزه های اخیر استان والدین خود را از دست داده اند را تقبل کردند.

وی اضافه کرد: این حمایت ها به صورت کامل تا پایان مراحل تحصیلات عالی ادامه خواهد داشت.

دشتی تصریح کرد: نزدیک به هشت هزار و 500 خانوار مددجو در مناطق زلزله زده آذربایجان شرقی تحت حمایت های تک خدمتی و چند خدمتی این نهاد می باشد که پس از وقوع زلزله ضرورت افزایش خدمات به این افراد افزایش یافته است.

طرح آموزش استاد شاگردی در استان اجرا می شود

معان اشغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی (ره) آذربایجانشرقی از اجرای طرح آموزش به روش استاد شاگردی نوین در استان خبر داد.

امیر شبان در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: این طرح با رویکرد ایجاد بسترهای لازم برای اشتغال مولد و پایدار مطابق با فناوری های روز اجرا می شود.

وی اضافه کرد: استمرار و تثبیت مشاغل موجود و مورد نیاز جامعه به ویژه در مشاغل خانگی و سنتی از دیگر اهداف اجرای این طرح است.