شعار "اشهدان محمداًرسول الله" در مدارس کشور طنین انداز می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین هژبری در گردهمایی مشترک اعضای شورای معاونان ومدیران کل آموزش وپرورش سراسر کشور با بیان این مطلب گفت: اقدام ننگین وجاهلانه آمریکا و رژیم صهیونیستی درتولید فیلم ضداسلامی، خشم ونفرت مسلمانان جهان را برانگیخت وبه عنوان بزرگترین واقعه تلخ برای مسلمانان جهان به ثبت رسید.

وی افزود:‌ مردم مسلمان ودین مدار جمهوری اسلامی با شرکت در راهپیمایی های مختلف این اقدام زشت را محکوم کردند ودانش آموزان نیز در نخستین روز آغاز سال تحصیلی جدید، با شعار زیبا و پرمعنای «اشهدان محمداً رسول الله» علاوه برمحکوم کردن این اقدام، اعلام می کنند که هرگز اجازه نخواهند داد، عده ای هتاک به مقدسات دینی آن ها توهین کنند.

هژبری با اشاره به اینکه در 100 هزار مدرسه کشور گلبانگ اذان بصورت زنده پخش خواهد شد، ادامه داد: دانش آموزان موذن مدارس کشور،بصورت زنده، اذان را درمدارس سراسر کشور اقامه می کنند وبدینوسیله گامی درتوسعه فرهنگ قرآنی بر می دارند.

معاون پرورشی وفرهنگی وزارت آموزش وپرورش با اشاره به تالیف کتب جدید التالیف پایه های دوم و ششم ابتدایی، اظهار کرد: کتاب قرآن دوره ابتدایی با همکاری سازمان پژوهش وبرنامه ریزی آموزشی، غنی سازی فرهنگی شده است وبرنامه های متعدد قرآنی نیز در سراسر کشور اجرا خواهدشد.

وی با اشاره به اینکه راه اندازی مدارس قرآنی یکی از کلیدی ترین فعالیت های فرهنگی نظام جمهوری اسلامی است، افزود: درسراسر کشور 10 هزار مدرسه قرآنی، راه اندازی شده است و تلاش می شود علاوه برتقویت این مدارس ، تعداد آنها نیز افزایش یابد.