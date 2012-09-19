به گزارش خبرگزاری مهر، آزاد و فرنگی کاران ملی‌پوش کشورمان از ابتدای مهرماه، روزهای نسبتا شلوغ و پرکاری را پیش رو دارند، چراکه از یک سو حسن رنگرز، نایب رئیس فدراسیون کشتی به عنوان سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی دانشجویان کشورمان برای حضور در مسابقات جهانی راهی فنلاند می‌شود و از سویی دیگر رضا لایق، مربی تیم ملی کشتی آزاد، تیمی جوان و باانگیزه را برای حضور در تورنمنت بین المللی کرکین به روسیه می‌برد.

بنابراین گزارش، ترکیب تیم ملی کشتی فرنگی دانشجویان که هم اکنون تمرینات خود را در محل خانه کشتی شماره 2 دنبال می‌کنند به شرح زیر است:

55 کیلوگرم: محسن حاجی‌پور(مازندران)

60 کیلوگرم: باقر توکلیان (فارس)

66 کیلوگرم: افشین بیابانگرد (اردبیل)

74 کیلوگرم: هادی علیزاده پورنیا (قم)

84 کیلوگرم: طالب نعمت‌پور (لرستان)

96 کیلوگرم: محمدرضا اکبری (مازندران)

120 کیلوگرم: بشیر باباجان‌زاده (مازندران)

سرمربی: حسن رنگرز

مربیان: سیدحسین مرعشیان و حسن حسین‌زاده

ضمنا رقابت‌های کشتی قهرمانی دانشجویان جهان از 9 تا 16 مهرماه به میزبانی فنلاند برگزار می‌شود.

از سوی دیگر 11 آزادکار جوان و منتخب نیز باید در رقابت‌های بین المللی جام "دیمیتری کرکین روسیه حضور یابند که این پیکارها روزهای 15 و 16 مهرماه در شهر یاکوتسک برگزار می‌شود. اسامی نفرات اعزامی به این مسابقات به شرح زیر است:

55 کیلوگرم: محمد طهماسبی‌زاده و سیدرضا عزیزی (تهران)

60 کیلوگرم: حسن مرادقلی (تهران)

66 کیلوگرم: ابراهیم نصیری (مازندران) و علی اصغر جبلی (گلستان)

74 کیلوگرم: علی شفیع‌زاد و محمد یوسفی (مازندران)

84 کیلوگرم: سیاوش پازوکی (مازندران)

96 کیلوگرم: الیاس بختیاری و احسان زندیه (تهران)

120 کیلوگرم: عبدالله قمی ( مازندران)

سرمربی و سرپرست: رضا لایق

مربیان: مجید محمدی (مازندران) و جواد لشنی (تهران)

گفتنی است اردوی تیم منتخب کشتی آزاد برای شرکت در این رقابت‌ها از روز 5 مهرماه در محل خانه کشتی شماره یک آغاز می‌شود.