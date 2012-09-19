به گزارش خبرگزاری مهر، این نمایشگاه با همکاری و مشارکت اداره کل هنرهای تجسمی معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،‌ موسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر و موزه هنرهای معاصر فلسطین برگزار می‌شود و 80 اثر از یادمان و خاطرات دفاع مقدس، خانواده شهدا، تفحص، کاروان شهدا و راهیان نور را به نمایش می‌گذارد.

نمایشگاه عکس «لحظه‌‌های جاودانه» دوشنبه 3 مهر ساعت 18 در موزه هنرهای معاصر فلسطین وابسته به فرهنگستان هنر گشایش یافته و تا 21 مهر نیز میزبان علاقه‌مندان خواهد بود.

علاقه‌مندان برای بازدید از این نمایشگاه می‌توانند به نشانی میدان فلسطین، خیابان شهید برادران مظفر، شماره 74 مراجعه نمایند. ساعات بازدید از این نمایشگاه به غیر روزهای تعطیل «شنبه تا چهارشنبه» ساعت 10 بامداد تا 17 و روزهای پنجشنبه ساعت 10 تا 15 است.

