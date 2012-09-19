170 تیم پزشکی به روستاهای مناطق محروم اعزام شدند

سید هادی صالحی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اعزام 170 تیم پزشکی عمومی و تخصصی به روستا ها مناطق محروم استان چهارمحال و بختیاری، اظهار داشت: 15 کارگاه مهارتهای انفرادی و توانمندی ها در سطح استان توسط جهاد سازندگی برگزار شده است.

صالحی بیان داشت: در امر سازندگی و محرومیت زدائی چهار هزار نفر از بسیجان استان طی 15 روز به اردو های جهادی اعزام شدند.

مسئول امور فرهنگی سپاه قمر بین هاشم چهار محال و بختیاری با اشاره به اینکه در هفته دفاع مقدس برنامه های این هفته در کم جمعیت ترین روستاها نیز برگزار می شود، اذعان داشت: این برنامه با رویکرد بصیرت افزایی، شناخت دلایل انگیزه های دشمن از تهاجم به ایران، انتقال فرهنگ شهادت و ایثار، ایجاد رویحیه فرهنگی و معنوی و ... برگزار می شود.

صالحی عنوان کرد: در سطح استان در هفته دفاع مقدس 30 یادواره شهدا برگزار می شود.