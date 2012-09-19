شاعران برجسته کشور هر شب در حرم مطهر رضوی شعرخوانی می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر،همزمان با خجسته ایام دهه کرامت رضوی، شاعران برجسته کشور در حرم مطهر امام رضا(ع) به شعرخوانی می‌پردازند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی و مناسبت‌های ویژه آستان ‌قدس ‌رضوی اظهارکرد: یکی از برنامه‌های ویژه جشن‌‌های دهه کرامت رضوی برای زائران و مجاوران، دعوت از شاعران برجسته کشور و شعرخوانی آن‌ها در وصف و منقبت امام هشتم، حضرت ثامن الحجج(ع) است.

حجت‌الاسلام محمد روحانی‌نژاد تصریح کرد: در دهه کرامت رضوی، هر شب در ساعت 20:15 برنامه شعرخوانی از سوی شاعران برجسته‌ کشوری در صحن جامع رضوی برگزار می‌شود.

روحانی‌نژاد بیان ‌کرد: دکتر احمد فغانی، مهدی فرامرزی، غفور زاده شفق، برقعی، دکتر احمد سالاری، سیدهاشم وفایی، سیدرضا موید، محمود اکبرزاده، محمدجواد جلیلیان و علی زمانی شاعرانی هستند که در دهه کرامت در صحن جامع رضوی به اجرای برنامه خواهند پرداخت.

مجموعه لوح های فشرده "تدبر در قرآن" تولید شد

رئیس اداره علوم قرآن و حدیث آستان قدس رضوی از تولید مجموعه لوح‌های فشرده «تدبر در قرآن» خبر داد.

مهدی لسانی اظهار داشت: این مجموعه ازسلسله سخنرانی‌های تدبر در قرآن حجت‌الاسلام‌ محمدحسین الهی‌زاده در حرم مطهر رضوی تهیه شده است.

وی بیان کرد: این استاد و مفسر قرآن در هشت مجموعه، مباحثی تدبّر، در آیات الهی قرآن عنوان کرده است.

لسانی با اشاره به اینکه تدبّر در آیات بیش از 45 سوره قرآن مجید در این مجموعه آورده شده است، تصریح کرد: تدبّر در آیات مرتبط با موضوع ولایت، آیت‌الکرسی در مجموعه تدبر در قرآن موجود است.

نمایشگاه سی‌مرغ درکتابخانه و موزه ملک برگزار می‌شود

هم‌زمان با دهه کرامت و زاد روز فرخنده امام رضا (ع)، نمایشگاهی با عنوان سیمرغ در این مؤسسه برپا می‌شود.

این نمایشگاه که با هدف معرفی جنبه‌های گوناگون آثار هنری در موزه‌ها برگزار می‌شود، در دو بخش شامل منتخبی از اصل آثار و تصاویری از آثار است.

نمایشگاه سی‌مرغ با شناسایی 30 پرنده بر روی آثار موجود در گنجینه کتابخانه و موزه ملک چون قلمدان، جلد لاکی، فرش، سکه و نگارگری، به معرفی این پرندگان و تبیین جایگاه و نقش آن در فرهنگ، رسوم و ادبیات عامه می‌پردازد.

این نمایشگاه 28 شهریور تا 6 مهرماه جاری در محل نگارخانه و نمایشگاه‌های دوره‌ای موزه ملک برپا می‌شود و علاقه‌مندان می‌توانند در دهه کرامت به صورت رایگان از این نمایشگاه و موزه ملی ملک بازدید کنند.

8 کارگاه هنری در مکتب هنر رضوان برگزار می‌شود

هشت کارگاه هنری در طول دهه کرامت در نگارخانه رضوان وابسته به موسسه آفرینش‌های هنری آستان قدس رضوی برگزار می‌شود.

علی ثابت نیا، مدیرعامل موسسه آفرینش‌های هنری گفت: هشت کارگاه هنری یادشده با حضور استادان برجسته رشته‌های نقاشی، نقاشی خط، نگارگری و نقاشی قهوه‌خانه‌ای برگزار می‌شود.

وی افزود: کارگاه نقاشی 4 تا 6 شهریور ماه با حضور استادان سیران و سهرابی برگزار می‌شود.

ثابت نیا ادامه داد: نقاشی خط با حضور استادان فراستی و خراسانی، از هشتم تا دهم شهریور ماه و نگارگری با حضور استادان مهدوی و افشار هر بعد از ظهر از ساعت 17 تا 20 برپا خواهد شد.

300 هزار نفر مستاجر املاک و اراضی آستان قدس رضوی

معاون املاک و اراضی آستان قدس رضوی گفت: 300 هزار مستاجر املاک و اراضی تحت موقوفه این معاونت هستند.

جواد محسنی اظهارکرد: 43 درصد از کل محدوده‌ قانونی شهر مشهد، بالغ بر 13 هکتار اراضی موقوفه حضرت رضا (ع) است.

وی اظهار داشت: پس از اینکه ملکی به وقفیت آستان قدس رضوی درآمد، وارد حوزه‌ معاونت املاک و اراضی می شود و تمهیدات لازم برای حفظ، حراست و بهره‌برداری صحیح از آن به عمل می‌آید.

محسنی بیان کرد: اگر ملک موقوفه در محدوده‌ شهری باشد، آن را به متقاضیان ارائه داده و با دریافت حق تقدیمی از طرف متقاضی ملک، به مدت معین 10 یا 20 سال به اجاره شخص در می‌آید.

انتشار مجموعه شش جلدی زندگی رضوی

مجموعه شش جلدی زندگی رضوی با موضوع، سخنان گهربار امام رضا(ع)، جلوه‌ها و ابعاد مختلف زندگی سالم از دیدگاه آن حضرت، توسط موسسه خدمات مشاوره‌ای, جوانان و پژوهش‌های اجتماعی آستان قدس رضوی منتشر شد.

در این کتاب‌ها می‌توان با فرموده‌های امام رضا(ع)، در حوزه‌ خداشناسی، ارتباط با خانواده، اخلاق فردی، دوستی، ارتباطات اجتماعی و بزرگان دین آشنا شد.

این مجموعه شش جلدی در قطع پالتویی با عناوینی از جمله؛ با پنجره ها نفس می کشیم با موضوع؛ ارتباطات اجتماعی، در همسایگی خدا با موضوع خداشناسی در کلام رضوی، خدا دوست را فرستاد با موضوع دوستی در کلام رضوی، پابه پای آفتاب با موضوع بزرگان دین در کلام رضوی، بهشت را به خانه‌ات ببر با موضوع ارتباط با خانواده در کلام رضوی و از نَفْس خود تا نَفَسِ خدا با موضوع اخلاق فردی در کلام رضوی چاپ و منتشر شده است.