به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل آموزش و پروش استان بوشهر صبح چهارشنبه در این آئین اظهار داشت: امسال 17 هزار دانش‌اموز کلاس اولی استان بوشهر راهی کلاس‌های درس می‌شوند که این تعداد نسبت به سال گذشته که 15 هزار کلاس اولی داشتیم، دارای 14 درصد رشد است.

وی به تعداد 183 هزار دانش‌آموز در سال جاری تحصیلی در استان بوشهر اشاره کرد و افزود: امسال 14 هزار دانش‌اموز بوشهری در مقطع ششم ابتدائی که از امسال شروع شده است حضور خواهند داشت.

مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر اضافه کرد: همچنین 13 هزار و 731 معلم و فرهنگی، در یک‌هزار و 927 مدرسه و هفت هزار و 981 کلاس درس به تعلیم و تربیت دانش‌آموزان خواهند پرداخت.

وی اجرایی شدن سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش را نقطه عطفی در عرصه تعلیم و تربیت کشور دانست و ادامه داد: آموزش و پرورش قبلا برگرفته از تفکر غربی بود اما با اجرایی شدن سند تحول بنیادین که به دستور رهبر معظم انقلاب اجرایی شده است، مکتب اسلامی و ایرانی در آموزش و پرورش جاری می‌شود.

رضائی استقرار سیستم جدید آموزش و پرورش را از موارد مهم سند بنیادین عنوان کرد و افزود: راهکارهایی در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش وجود دارد که تربیت دینی دانش‌‌آموزان، آشنایی با آموزه‌های قرآنی بخشی از این سند است و ما باید از این سند برای تربیت بهتر دانش‌آموزان بهره بگیریم.

محمدحسن شنبدی معاون سیاسی امنیتی استاندار بوشهر نیز با گرامیداشت هفته دفاع مقدس بر آشنایی بیشتر دانش‌آموزان با آموزه‌های دفاع مقدس تاکید کرد و افزود: دانش‌آموزان باید در کنار درس با ارزش‌های اسلامی و آموزه‌های قرآنی نیز بیش از پیش آشنا شوند.