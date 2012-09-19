شاید به بهمنی اجازه حضور در جلسه مجلس را ندادند

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی پس از پرسش نادران نماینده تهران و پاسخ حسینی وزیر اقتصاد که به رای مخالف مجلس به اظهارات وزیر اقتصاد منجر شد، در خصوص نظر وزیر اقتصاد که که گفته بود وی نمی تواند به لحاظ حقوقی پاسخگوی سئوال درباره اظهارات معاون اول رئیس جمهور باشد، توضیحاتی ارائه کرد.

وی گفت: قانون اساسی می گوید نمایندگان حق دارند درباره وظایف وزیر از وزیر سئوال کنند. آیین نامه داخلی مجلس هم همین را می گوید.

باهنر گفت: اینکه آیا هیات رئیسه یا هر مقام مسئول دیگری می تواند جلوی سئوال را بگیرد بحثی است که در هیات رئیسه مطرح شده است. در جلسه قبل هم برخی نمایندگان اخطار قانون اساسی دادند که نمی توان درباره سئوال مطرح از وزیر اقتصاد توضیح خواست. من هم توضیح دادم که اگر رئیس جلسه اخطار را وارد تشخیص دهد در این باره رای گیری می کند این موضوع در هیات رئیسه بحث شد اما به جمع بندی نرسیدیم.

نایب رئیس مجلس گفت: طرف دیگر سکه به این ترتیب است که برخی از مسئولیت ها در کشور وجود دارد یا مسائل مهمی اتفاق می افتد از جمله همین سئوال آقای نادران. البته چند مرتبه هم آقای حسینی در جلسات علنی و غیر علنی در این باره بحث کردند امروز صبح هم جلسه خوبی در مجلس داشتیم مجلس در هر صورت در این قضیه پیگیر است و جلسات متعدد در کارگروه ها داشتیم.

وی افزود: اما یکسری اتفاقات در کشور می افتد که به طور طبیعی مسئولیت آن بر عهده دولت است. شاید مسئولیت به یکی از معاونان یا سازمان های زیر مجموعه رئیس جمهور برگردد از طرف دیگر موضوع سئوال از رئیس جمهور مسئله خطیری است و سخت تر از سئوال وزیران است و آثار متفاوتی دارد. همچنین فرآیند طولانی دارد. بنابراین انجام آن سخت است.

باهنر ادامه داد: اگر قرار باشد به لحاظ حقوقی هر مسئله ای پیش آمد از رئیس جمهور سئوال شود این به مصلحت نیست. از نظر فرآیندی هم پیچیده است اما مشکل باید حل شود. نماینده مجلس می خواهد رسما سئوال کند که چرا وضعیت ارز اینگونه است.

وی با بیان اینکه شاید برخی علت ها مربوط به تحریم ها یا تصمیمات شورای پول و اعتبار یا کند عمل کردن باشد، گفت: ما رئیس بانک مرکزی را برای حضور در مجلس دعوت کردیم اما تشریف نمی آورند متاسفانه این مباحث در جلسه غیر علنی اتفاق نمی افتد. یکی دو بار آقای بهمنی را دعوت کردیم ایشان گفتند حضور وزیر اقتصاد کافیست یا اجازه نداشتند، بنابراین نیامدند. اما بالاخره این مسئله باید حل شود.

وی گفت: سئوال آقای نادران به طور کلی از دولت وارد است پاسخ آقای حسینی نیز از نظر حقوقی وارد است که می گویند مسئولیت مسائل ارزی را ندارند. البته ایشان عضو شورای پول و اعتبار و همچنین عضو مجمع عمومی بانک مرکزی است اما اختیار کامل ندارند که باید موضوع حل شود و در هیات رئیسه با مشورت نمایندگان در این باره به جمع بندی برسیم.