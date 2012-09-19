  1. اقتصاد
۲۹ شهریور ۱۳۹۱، ۱۲:۰۰

وزیر نفت اعلام کرد:

برداشت گاز ایران-قطر برابر می‌شود/ افزایش صادرات نفت در شهریور

برداشت گاز ایران-قطر برابر می‌شود/ افزایش صادرات نفت در شهریور

وزیر نفت با اشاره به افزایش صادرات نفت ایران در شهریور ماه سالجاری از برابر شدن استخراج گاز ایران و قطر در پارس جنوبی در صورت تامین منابع مالی 65 هزار میلیارد تومانی تا سال 1392 خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، رستم قاسمی امروز در جمع نمایندگان مجلس درباره آخرین وضعیت صادرات نفت خام ایران، گفت: پیش بینی می شود حجم صادرات نفت خام ایران تا چند ماه آینده وضعیت مطلوب تری پیدا کند.

وزیر نفت با اعلام اینکه در شهریور ماه سالجاری صادرات نفت ایران افزایش یافته است، تصریح کرد: بر این اساس همزمان با افزایش حجم صادرات نفت امکان ارز آوری بیشتر هم فراهم می شود.
 
این عضو کابینه دولت دهم همچنین در خصوص نحوه بیمه کشتی‌های نفتکش حامل نفت صادراتی ایران، توضیح داد: با اعمال تحریم کارگزاران خارجی بیمه برای بیمه کشتی‌های نفتکش ایران هم اکنون این تحریم ها را دور زده ایم.
 
این مقام مسئول با بیان اینکه از عدم بیمه کشتی‌های نفتکش به عنوان یک چالش پیش روی صادرات نفت ایران یاد کرد و افزود: در حال حاضر مشکلی در تامین بیمه کشتی‌های نفتکش حامل نفت خام صادراتی ایران وجود ندارد.
 
وی همچنین در خصوص آخرین وضعیت توسعه فازهای میدان مشترک پارس جنوبی، توضیح داد: برای توسعه این میدان گازی سرزمایه گذاری 65 هزار میلیارد تومانی در دستور کار قرار گرفته است.
 
قاسمی با اشاره به اینکه در صورت تامین این حجم منابع مالی و اعتباری تا پایان سال 1392 میزان استخراج گاز ایران و قطر در پارس جنوبی برابر می شود، تاکید کرد: بر این اساس امکان افزایش درآمدهای حاصل از فروش گاز طبیعی و سایر محصولات گازی هم افزایش می یابد.
کد مطلب 1699889

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