تهران آماده ارتقای روابط با قاهره در سطح سفیر است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر صالحی در گفت و گوی زنده با کانال یک تلویزیون مصر، با اشاره به مشترکات و سوابق تاریخی و تمدنی جمهوری اسلامی ایران و مصر، افزود: دولت‌های مصر و ایران باید دو ملت را برای ارتباطات بیشتر کمک کنند.



وی خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران برای ارتقای سطح روابط خود با مصر منتظر دریافت پاسخ قاهره در این زمینه است.



صالحی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا احمدی نژاد در صورت دعوت رسمی از سوی مصر به قاهره سفر می‌کند؟، گفت: بله با کمال میل سفر خواهد کرد.



وزیر امور خارجه که در برنامه ˈصباح الخیرˈ یکی از پربیننده ترین برنامه‌های کانال یک تلویزیون دولتی مصر به عربی سخن می‌گفت، پیروزی مردم مصر را در انقلاب خود تبریک گفت و برای دولت و ملت این کشور آرزوی توفیق کرد.



صالحی در پاسخ به سوالی درباره حمله احتمالی رژیم صهیونیستی به ایران، گفت: ما کاملا آماده دفاع از خود هستیم ولی می‌دانیم رژیم صهیونیستی در موقعیتی نیست که به کشور بزرگی چون جمهوری اسلامی ایران حمله کند چرا که اگر واقعا این امکان را داشت تا‌کنون حمله کرده بود.



وی تصریح کرد: رژیم صهیونیستی پس از آسیب‌های ناشی از جنگ‌های 33 و 22 روزه، نیاز دارد که خود را قوی جلوه دهد تا پرستیژش حفظ شود.



وزیر امور خارجه در پاسخ به سوالی در‌باره خواسته اسراییلی‌ها از جمهوری آذربایجان برای ایجاد پایگاه در مرز ایران، اظهارداشت: بین جمهوری آذربایجان و اسراییل روابطی وجود دارد اما این روابط در حدی نیست که دولت باکو بخواهد اقدامی علیه تهران انجام دهد.



وی گفت: روابط ایران و جمهوری آذربایجان روابط خوبی است اما به هر حال هوشیاریم و هر تهدیدی را جدی می‌گیریم.