تکاپو برای تنویر افکار / دفاتر پیشخوان استان مرکزی آماده خدمت رسانی

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد آقاباقری رئیس انجمن صنفی دفاتر پیشخوان خدمات استان مرکزی به گزارش "سرگردانی اراکی ها در دفاترپیشخوان دولت/ بسته‌های پستی که تحویل نمی‌شود" واکنش نشان داده و جوابیه ای صادر کرد.

در متن جوابیه آمده است:

1- درخصوص اظهار نظر مدیر کل پست استان مرکزی مبنی بر نداشتن حق قانونی بر جلوگیری از تخلفات دفاتر به استحضار می رساند، آیین نامه ایجاد و بهره براداری از دفاتر پیشخوان مصوب هیئت محترم دولت و همچنین مصوبات کارگروه استانی راه و روش رسیدگی به تخلفات را کاملا مشخص کرده و قانون ملاک همگان است. دفاتر دارای تضامین نزد کارگروه هستند ودر صورت تخلف طبق دستورالعمل تعیین شده راه برخورد با متخلفین مشخص و معین است.

2-از آنجایی که تمام سازمانها و نهادهای طرف قرارداد با دفاتر دارای نماینده تام الاختیار در کارگروه و کمیته کارشناسی ذیل آن هستند و مسائل مربوط به دفاتر باید از طریق آن پیگیری شود، در تماس با بازرسی پست استان و همچنین نماینده تام الاختیار پست در کمیته کارشناسی منکر وجود کارشناسانی به نام حجت الهی و علی مقانلو شده اند.

3- گرفتن وجه فیش آب و برق و ... مربوط به پست بانک بوده و طبیعتا کارشناس اداره پست حق اظهار نظر در مورد آن و همچنین خدمات دیگر سازمانها را ندارد و حجم بالایی از قبوض(بیش از 40درصد) توسط دفاتر پیشخوان شهری و روستایی از مردم دریافت و ارسال اطلاعات می شود که این خود گویای اعتماد مردم به نحوه خدمت رسانی دفاتر است.

4- متاسفانه در هر صنف و قشری افرادی متخلف وجود دارند که قانون راه مقابله با آنها را روشن کرده است ولیکن دخالت و اظهار نظر افراد غیر مسئول و ناآگاه غیر از تشویش اذهان عمومی و ایجاد حس یاس و بدبینی در شهروندان ارمغان دیگری ندارد.

انجمن صنفی دفاتر پیشخوان استان مرکزی همگام با دبیرخانه کارگروه دفاتر مستقر در استانداری مرکزی تمام تلاش و توان خود را معطوف به خدمت رسانی هرچه بهتر به مردم شهر اراک و استان مرکزی کرده است ودر این راه ذره ای از احقاق حقوق مردم کوتاه نخواهد آمد؛ همانگونه که بارها پیش آمده دفاتر اشتباه یا تخلف کرده اند و این عمل آنها باعث ضرر و زیان دیگران شده و طبق قوانین موجودمسایل و مشکلات حل و فصل گردیده است .

5- لازم است تا آقای الهی کارشناس مد نظر داشته باشند دفاتر خدمات ارتباطی دیگر وجود خارجی ندارند و سالهاست که دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی به مردم عزیز خدمت رسانی می کنند و از آنجایی که تمام دستگاهها و سازمانهای طرف قرارداد در کمیته کارشناسی ذیل کارگروه دارای نماینده تام الاختیار بوده و(افشار) نیز نماینده اداره کل پست استان است آقای الهی بدون داشتن مسئولیت در این زمینه اظهار نظر کرده و باعث تشویش اذهان عمومی می شوند و خدمات انجام شده رازیرسئوال می برند.

6- یکی از مشکلات عمده دفاتر در سازمانها و نهادها ی طرف قرارداداظهار نظر و مداخله افراد غیر مسئول و بی صلاحیت است که هیچ گونه تجربه یا مسولیتی در قبال دفاتر ندارند و همواره سعی کرده اند تا با اعمال سلیقه های شخصی در راه خدمت رسانی مطلوب تر اخلال ایجاد کنند.

اکنون دفاتر با شرکتها و سازمانهای متعددی مانند شرکت توریع برق – شرکت گاز-سازمان بیمه خدمات درمانی- سازمان ثبت احوال - شهرداری اراک - شرکت آب و فاضلاب شهری و روستایی – سازمان امور مالیاتی- نوسازی مدارس و .... همکاری می کند و در شرف عقد قرارداد با نهادها و سازمانهای دیگر است و در اکثر قریب به اتفاق این قراردادها اگر چه کاستی هایی وجود دارد و لیکن نمودار عملکرد بسیار مثبت است و مردم و مسئولین راضی هستند که امید واریم بتوانیم کمیت و کیفیت خدمات قابل ارایه در دفاتررا بیش از پیش افزایش دهیم .

7 - جهت تنویر افکار عمومی به اطلاع می رسد زمانیکه شرکت پست به عنوان ریاست کارگروه دفاتر نسبت به افزایش بی حدو حصر آنها اقدام کرد تا جایی که در شهر کوچکی مثل خمین تعداد 33مجوز صادر شد که 17عدد آن دایر شده و مابقی انصراف دادند.

درآن زمان نماینده انجمن صنفی هر چه اعتراض کرد راه به جایی نبرد و کارگروه وقت با تمام قدرت کار خود را به پیش برد بدون آنکه حتی یک خدمت به دفاتراضافه شود با این سوء مدیریت ها بود که مدیریت دفاتربه کارگروه فعلی منتقل شد که خوشبختانه کارگروه فعلی با حمایتهای بی دریغ مسئولین استان توانسته از افزایش بی رویه دفاتر جلوگیری کند و با افزودن به تعداد خدمات قابل ارائه در دفاتر موجود ، تا حدودی به درآمد آنها بیفزاید و لیکن عدم پرداخت مطالبات دفاتر از سوی برخی از سازمانها و همچنین کسر کردن درآمد آنها، باعث شده تا دفاتر زیر بار هزینه های خود کمر خم کنند به جاست تا با کمک به دفاتر آنها را در ارائه هرچه بیشتر خدمات یاری کنیم.

در پایان ضمن تشکراز سعه صدر خوانندگان محترم و همچنین همکاری خبرگزاری مهر در درج این جوابیه به اطلاع می رساند مراجعین محترم در صورت هرگونه شکایت از عملکرد دفاتر می توانند به دبیر خانه کارگروه مستقر در استانداری مرکزی یا به انجمن صنفی دفاتر پیشخوان استان مراجعه کنند.