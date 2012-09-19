مترو تهران به بوستان ولایت رسید/ ورود اتوبوسهای مدرن و سه کابین

به گزارش خبرنگارمهر، جعفر تشکری هاشمی روز چهار شنبه در حاشیه جلسه ستاد استقبال از مهر با بیان اینکه تمامی نهادهای مسئول آماده ارائه خدمات به شهروندان و دانش آموزان درهفته نخست ماه مهر هستند، گفت: برای نخستین بار شهرداری تهران با تعامل بهزیستی سامانه حمل و نقل ویژه معلولان و جانبازان ویلچری را در قالب اتوبوس و ون راه اندازی کرده است.

وی از ورود 90 واگن به ناوگان مترو تهران خبر داد و افزود: 70 واگن به خط 1و 2 و 4 ، و 20 واگن به خط 5 افزوده می شود. همچنین قول می دهیم هر ماه 15 واگن به مترو تهران اضافه شود.

معاون شهردار تهران اعلام کرد: 22 مانیتور بزرگ برای اعلام نقشه ترافیک شهر در پاییتخت نصب خواهد شد که 18 تای آنها نصب شده است. همچنین این نوید را به شهروندان تهرانی می دهم که بزودی اتوبوسهای مدرن و پیشرفته با آخرین تکنولوژی روز دنیا به صورت سه کابین و ظرفیت بالای حمل مسافر وارد خطوط اتوبوسرانی می شود.

تشکری هاشمی پیشنهاد کرد مسئولان برای کاهش ترافیک، ساعت کار بازار و کارخانجات را کمی تغییر داده تا خدمات رسانی بهتر انجام شود.