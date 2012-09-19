دلایل انتخاب دانشگاه شریف/ گلایه از فرایند ثبت نام جدیدالورودها

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم معارفه دانشجویان جدیدالورود دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد و دانشجویان پس از برگزاری مراسم عازم مشهد مقدس شدند.

حیاط دانشگاه شریف همزمان با ورود دانشجویان جدید،‌ با تابلوهای شهدای این دانشگاه که از رشته‌ها و دانشکده‌های مختلف بودند آذین بندی شده بود.

سطح علمی، اساتید با تجربه و محیط سالم در گفتگوی مهر با یکی از دانشجویان جدید دانشگاه شریف، دلایل انتخاب این دانشگاه توسط وی برای ادامه تحصیل عنوان شد.

همچنین رعایت حجاب و عفاف در دانشگاه شریف، به اعتقاد یکی دیگر از دانشجویان ورودی جدید این دانشگاه در مقایسه با دانشگاه‌های دیگر در وضعیت بهتری قرار دارد و خود دلیلی برای انتخاب این دانشگاه توسط وی به شمار می آید.

تنی چند از ورودیهای جدید دانشگاه شریف که اینترنتی نبودن فرایند ثبت نام باعث تعجب آنها شده بود در گفتگو با مهر، از فرایند ثبت نام در این دانشگاه گلایه کردند.

به گزارش مهر، دکتر روستا آزاد - رئیس دانشگاه شریف در این مراسم اعلام کرد که امسال 95 نفر از 100 نفر برتر کنکور این دانشگاه را برای تحصیل انتخاب کرده اند.

امسال دانشگاه صنعتی شریف 959 نفر دانشجوی کارشناسی پذیرش کرده است که به گفته سید قاسم میرعمادی معاون آموزشی دانشگاه شریف، 29 درصد پذیرفته شدگان از میان دختر و 71 درصد از میان پسران هستند.