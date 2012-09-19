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۲۹ شهریور ۱۳۹۱، ۱۲:۵۹

ابوالقاسمی فر خبر داد:

تحصیل 450 دانشجوی شاهد و ایثارگر در دانشگاه آزاد شاهرود

تحصیل 450 دانشجوی شاهد و ایثارگر در دانشگاه آزاد شاهرود

شاهرود-خبرگزاری مهر: معاون دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود از تحصیل 450 دانشجوی شاهد و ایثارگر در این دانشگاه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید احمد ابوالقاسمی فر صبح چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل سالن جلسات دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود، ضمن اشاره به تحصیل 450 دانشجوی شاهد و ایثارگر در دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود، افزود: 418 نفر از این افراد در واحد دانشگاهی شاهرود و 32 نفر نیز در واحد علوم و تحقیقات این دانشگاه مشغول به تحصیل هستند.

وی با اشاره به حضور 185 فرزند شهید، 235 فرزند جانباز و 30 نفر فرزند آزاده در این واحد دانشگاهی، گفت: طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی از سال 1390 تحصیل خانواده شاهد و ایثار گر در دانشگاه ها رایگان حساب و شهریه آنها به طور کامل از سوی سازمان بنیاد شهید و ایثارگران پرداخت می شود.

معاون دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود با اشاره به دیگر تسهیلات سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی برای دانشجویان شاهد و ایثارگر که توسط ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه پیگیری می شود، خاطر نشان کرد: بر اساس بخشنامه ها، اعطاء سنوات تحصیلی، معرفی به استاد تا سقف 8 واحد درسی، اخذ 8 واحد درسی در ترم تابستان، برگشت به تحصیل دانشجویان اخراجی و نیز انتقال دائم و موقت از تسهیلات اعطایی به دانشجویان شاهد و ایثارگر است.

ابوالقاسمی فر همچنین برگزاری کلاسهای تقویتی، اردوهای آموزشی و کلاس های مشاوره را از دیگر برنامه های دفتر شاهد و ایثارگر دانشگاه آزاد شاهرود برشمرد و تصریح کرد: این خدمات در راستای تکریم خانواده بزرک شاهد و ایثارگر انجام می شود.   

وی در پایان، زمینه سازی برای مشارکت فعالانه دانشجویان شاهد و ایثارگر در عرصه های علمی، فرهنگی و اجتماعی در جهت رشد و تعالی بیشتر آنان را از دیگر برنامه های این واحد دانشگاه ذکر و خاطرنشان کرد: برگزاری مراسم بزرگداشت ایثارگری شهدا و ایثارگران و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت نیز در برنامه های دانشگاه آزاد در طول سال است.

کد مطلب 1699900

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