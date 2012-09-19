به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازسپاه نیوز؛ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح طی بیانیه‌ای ضمن گرامیداشت فرارسیدن هفته دفاع مقدس آمادگی همه‌جانبه خود را جهت نیل به خودکفایی و تأمین تمامی نیازهای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و حضور در تمامی عرصه‌های صنعتی و نیز حرکت جدی‌تر در راستای اجرای نظریه «اقتصاد مقاومتی» تحت تدابیر فرماندهی معظم کل قوا اعلام می‌دارد.

در این بیانیه آمده است:

‌هر سال، روزهای آخر تابستان و ابتدای پائیز برای ملت ایران، یادآور حماسه بزرگی است که فرزندان غیور این مرز و بوم، با تکیه بر خداوند متعال و گوش به فرمان ولی امرشان حضرت امام خمینی(ره)، هیمنه پوشالی ابرقدرت ها را درهم شکستند و با نمایش قدرت ایمان به خداوند، نقطه عطفی دیگر را در تاریخ ایران و جهان رقم زدند و با هشت سال دفاع مقدس و مقاومت جانانه خود در مقابل نیروهای مزدور بعثی و اتحاد جهانی ابرقدرت‌ها، درسی بزرگ و فراموش نشدنی به استکبار جهانی و سلطه‌گران داده و الگویی متعالی و بی‌نظیر را در اختیار تمامی ملل تحت ستم عالم قرار دادند‌ و ضمن تحمیل شکست به جبهه استکبار و صهیونیسم جهانی در حوزه جنگ سخت، قدرت نرم انقلاب اسلامی و فرهنگ والای آن را به رخ جهانیان کشیدند.

بی‌هیچ تردیدی این فرهنگ مقاومت و ایثار بود که دشمنان تا بن دندان مسلح جمهوری اسلامی ایران را به شکست کشانید و این دوران طلایی و غرورآفرین را به شمعی فروزان در تاریخ جهان تبدیل ساخت، شمعی که تا قرن‌ها، راه درست را به آزادیخواهان و استکبارستیزان نشان خواهد داد.

دوران دفاع مقدس نشان داد که اگر اراده عمومی یک ملت با مقاومت و ایثار و پایداری عجین شود، هیچ نیرویی را یارای مقابله با آن نیست‌ و اگر این اراده تحت هدایت یک رهبری عالمانه و الهی قرار گیرد، دیگر هیچ مانع و تحریمی تاب مقاومت در مقابل سیل خروشان پیشرفت آن را نخواهد داشت‌ و حتی اگر همه قدرت‌های عالم هم بخواهند در این راه وقفه ایجاد کنند، جز شکست و ناکامی، دستاورد دیگری نصیبشان نخواهد شد.

و اکنون این گنجینه ارزشمند فرهنگ دفاع مقدس و مقاومت ملت ایران، همانطور که امام راحل عظیم الشأن پیش‌بینی می‌کردند، با هدایت خلف صالح ایشان حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای (مدظله العالی) مرزهای جغرافیایی را درنوردیده و با بیداری ملت‌های مسلمان و نیز غیرمسلمانان تحت ستم سراسر گیتی، شگفتی، هراس و استیصال را به کانون‌های نامشروع قدرت جهانی تحمیل کرده است‌ به طوری که از فرط ناتوانی اقدامات سخیف و غیرانسانی همچون توهین به مقدسات را در دستور کار خویش قرار می‌دهند.

اینک و در آستانه سی و دومین سالگرد آغاز این حماسه باشکوه و این دوران سراسر افتخار، کارکنان ولایتمدار صنعت دفاعی کشور ضمن گرامیداشت یاد و خاطره آن دوران سراسر نور و غرور‌ و تعظیم و تکریم نسبت به مقام والای شهیدان، جانبازان و ایثارگران دوران دفاع مقدس‌ و نیز تجدید میثاق با آرمان‌های انقلاب، امام راحل و شهدا، عزم و آمادگی همه‌جانبه خود را جهت نیل به خودکفایی و تأمین تمامی نیازهای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و حضور در تمامی عرصه‌های صنعتی و نیز حرکت جدی‌تر در راستای اجرای نظریه «اقتصاد مقاومتی» تحت تدابیر فرماندهی معظم کل قوا اعلام می‌دارند.