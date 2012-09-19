  1. سیاست
۲۹ شهریور ۱۳۹۱، ۱۲:۲۶

بیانیه وزارت دفاع؛

دفاع مقدس استیصال را به کانون‌های نامشروع قدرت جهانی تحمیل کرده است‌

دفاع مقدس استیصال را به کانون‌های نامشروع قدرت جهانی تحمیل کرده است‌

وزارت دفاع در بیانیه‌ای به مناسبت هفته دفاع مقدس تاکید کرد: گنجینه ارزشمند فرهنگ دفاع مقدس و مقاومت ملت ایران هراس و استیصال را به کانون‌های نامشروع قدرت جهانی تحمیل کرده است‌.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازسپاه نیوز؛ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح طی بیانیه‌ای ضمن گرامیداشت فرارسیدن هفته دفاع مقدس آمادگی همه‌جانبه خود را جهت نیل به خودکفایی و تأمین تمامی نیازهای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و حضور در تمامی عرصه‌های صنعتی و نیز حرکت جدی‌تر در راستای اجرای نظریه «اقتصاد مقاومتی» تحت تدابیر فرماندهی معظم کل قوا اعلام می‌دارد.

در این بیانیه آمده است:

‌هر سال، روزهای آخر تابستان و ابتدای پائیز برای ملت ایران، یادآور حماسه بزرگی است که فرزندان غیور این مرز و بوم، با تکیه بر خداوند متعال و گوش به فرمان ولی امرشان حضرت امام خمینی(ره)، هیمنه پوشالی ابرقدرت ها را درهم شکستند و با نمایش قدرت ایمان به خداوند، نقطه عطفی دیگر را در تاریخ ایران و جهان رقم زدند و با هشت سال دفاع مقدس و مقاومت جانانه خود در مقابل نیروهای مزدور بعثی و اتحاد جهانی ابرقدرت‌ها، درسی بزرگ و فراموش نشدنی به استکبار جهانی و سلطه‌گران داده و الگویی متعالی و بی‌نظیر را در اختیار تمامی ملل تحت ستم عالم قرار دادند‌ و ضمن تحمیل شکست به جبهه استکبار و صهیونیسم جهانی در حوزه جنگ سخت، قدرت نرم انقلاب اسلامی و فرهنگ والای آن را به رخ جهانیان کشیدند.

بی‌هیچ تردیدی این فرهنگ مقاومت و ایثار بود که دشمنان تا بن دندان مسلح جمهوری اسلامی ایران را به شکست کشانید و این دوران طلایی و غرورآفرین را به شمعی فروزان در تاریخ جهان تبدیل ساخت، شمعی که تا قرن‌ها، راه درست را به آزادیخواهان و استکبارستیزان نشان خواهد داد.

دوران دفاع مقدس نشان داد که اگر اراده عمومی یک ملت با مقاومت و ایثار و پایداری عجین شود، هیچ نیرویی را یارای مقابله با آن نیست‌ و اگر این اراده تحت هدایت یک رهبری عالمانه و الهی قرار گیرد، دیگر هیچ مانع و تحریمی تاب مقاومت در مقابل سیل خروشان پیشرفت آن را نخواهد داشت‌ و حتی اگر همه قدرت‌های عالم هم بخواهند در این راه وقفه ایجاد کنند، جز شکست و ناکامی، دستاورد دیگری نصیبشان نخواهد شد.

و اکنون این گنجینه ارزشمند فرهنگ دفاع مقدس و مقاومت ملت ایران، همانطور که امام راحل عظیم الشأن پیش‌بینی می‌کردند، با هدایت خلف صالح ایشان حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای (مدظله العالی) مرزهای جغرافیایی را درنوردیده و با بیداری ملت‌های مسلمان و نیز غیرمسلمانان تحت ستم سراسر گیتی، شگفتی، هراس و استیصال را به کانون‌های نامشروع قدرت جهانی تحمیل کرده است‌ به طوری که از فرط ناتوانی اقدامات سخیف و غیرانسانی همچون توهین به مقدسات را در دستور کار خویش قرار می‌دهند.

اینک و در آستانه سی و دومین سالگرد آغاز این حماسه باشکوه و این دوران سراسر افتخار، کارکنان ولایتمدار صنعت دفاعی کشور ضمن گرامیداشت یاد و خاطره آن دوران سراسر نور و غرور‌ و تعظیم و تکریم نسبت به مقام والای شهیدان، جانبازان و ایثارگران دوران دفاع مقدس‌ و نیز تجدید میثاق با آرمان‌های انقلاب، امام راحل و شهدا، عزم و آمادگی همه‌جانبه خود را جهت نیل به خودکفایی و تأمین تمامی نیازهای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و حضور در تمامی عرصه‌های صنعتی و نیز حرکت جدی‌تر در راستای اجرای نظریه «اقتصاد مقاومتی» تحت تدابیر فرماندهی معظم کل قوا اعلام می‌دارند.

کد مطلب 1699903

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