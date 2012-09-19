رئیس جمهور با مدیریت جدید ارزی موافق است/ دولت خیانت نکرده است

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در حاشیه جلسه علنی روز چهارشنبه عبدالرضا مصری عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی برای ارائه توضیحات در خصوص جلسه غیر علنی مجلس در جمع خبرنگاران حاضر شد.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی گفت: جلسه غیر علنی امروز با حضور وزیر اقتصاد، نفت و معاونت راهبردی رئیس جمهور برگزار شد که نمایندگان انتظار خود مبنی بر مدیریت و کنترل بازار ارز را به دولت اعلام کردند و توجه به تولید و وارداتی که به تولید منجر می‌شود را از خواسته های اساسی خود خواندند.

وی با بیان اینکه در جلسه غیر علنی بیشترین وقت در اختیار وزیران بود تا مباحث به نتیجه برسد، گفت: بر اساس گزارشات وزیران ذخایر ارزی ما در وضعیت خوبی قرار داشته و کافیست و فروش نفت نیز وضعیت ثابتی یافته است، اوایل تحریم ها جابجایی هایی در بازار فروش نفت انجام شده بود که امروز بازارها ثابت شده اند.

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ارز مصارف دارویی، کالاهای اساسی صد در صد تامین شده است و برای بقیه مسائل مانند ارز مسافرتی نیز تمهیداتی اتخاذ شده است.

وی با بیان اینکه در صحن علنی مجلس در خصوص واردات کالاهای غیر اساسی و ارز مسافرتی نیز بحث شد، گفت: دولت در این خصوص تصمیمات خوبی اتخاذ کرده که در آینده اجرا می شود و اگر اقدام عاجلی صورت گیرد رضایت نسبی در مجلس ایجاد خواهد شد.

وی با بیان اینکه نیاز ارزی بخش صنعت، کشاورزی و دامداری در جلسه امروز مورد بررسی قرار گرفت، گفت: بانک های عامل فعالانه برای افزایش تولید و نیازهای صادراتی اقدام خواهند کرد و امیدواریم هفته آینده این تمهیدات عملیاتی شود تا شاهد مدیریت همزمان با روز بازار باشیم.

مصری نوسانات اخیرا بازار بازار را نوسانات بازار کوچک و تقاضای خرد مردم خواند و گفت: ارزهای کلان صادراتی و وارداتی از مجاری خود تامین می شوند.

عضو هیات رئیسه مجلس تاکید کرد: با توجه به اظهارات وزیر اقتصاد در هفته های آینده دولت مدیریت بازار ارز را در دست خواهد گرفت.

وی ادامه داد: تیم اقتصادی مجلس هم آمادگی دارد با دولت همکاری کرده و هر نوع قوانین فوریتی که دولت نیاز دارد به تصویب برساند.

مصری در خصوص نظر رئیس جمهور در مورد راهکارهای دولت برای مدیریت بازار ارز نیز گفت: نظر رئیس جمهور هم در مورد مدیریت جدید ارزی کشور مثبت است و ایشان هم در این رابطه جلسات متعددی داشته اند.

وی مشکلات بازار ارز را ناشی از مزاحمت تحریم ها خواند و گفت: این مزاحمت ها در حال مدیریت است و با عملیاتی شدن تصمیمات اتخاد شده قابل رفع است.

سخنگوی هیات رئیسه مجلس با اشاره به اینکه دولت نیز وجود مشکلات در بازار ارز را قبول دارد گفت: وزیر اقتصاد به عنوان سخنگوی تیم اقتصادی کشور در مجلس حضور یافته و جمع بندی راهکارهای دولت را به مجلس ارائه داده است.

وی در خصوص اظهارات الیاس نادران نماینده تهران در جلسه سئوال از وزیر اقتصاد با این مضمون که دولت با عدم مدیریت بازار ارز خیانت کرده است، گفت: دولت باید بازار ارز را مدیریت کند اما به نظر من خیانتی صورت نگرفته است، اگر مجلس احساس خیانت می کرد نوع دیگری عمل می کرد.