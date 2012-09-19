دشمنان افکار کودکان را هدف حملات قرار داده اند

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل نجار صبح چهارشنبه در آیین جشن شکوفه ها با اشاره به اینکه دشمنان از پیروزی انقلاب اسلامی ایران تاکنون همواره درصدد ضربه زدن به نظام بوده اند، گفت: اما این توطئه های به لطف تدابیر هوشمندانه رهبر کبیر انقلاب( ره) و مقام معظم رهبری بی نتیجه مانده است.

وی ادامه داد: استکبار جهانی قصد دارد با تحت تاثیر قرار دادن افکار آینده سازان مملکت به نقشه های شوم خود دست یابد.

نجار با اشاره به لزوم دقت والدین در تربیت فرزندان خود تصریح کرد: نوشت افزارهایی با نمادهای شیطان پرستی و عکس های نامناسب وارد بازار شده است.

وی گفت: این یکی دیگر از توطئه های دشمنان بوده و والدین باید در این خصوص هوشیار باشند.

نجار با اشاره به برخورد جدی با فروشندگان این قبیل نوشت افزارها گفت: ما ملت غیور اسلام باید با هوشیاری و همدلی اینگونه توطئه های دشمنان را با شکست مواجه کنیم.

استاندار کرمان دانش آموزان را سرمایه های مملکت دانست و افزود: کودکان ایران اسلامی باید با توجه به فرآمین دینی تربیت شوند.

نماینده عالی دولت در استان کرمان یادآور شد: دشمنان از ترویج افکار اسلامی هراس دارند.