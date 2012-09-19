11 هزار تن آلوچه در مراغه تولید شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نریمانی امروز چهارشنبه در جمع خبرنگاران بابیان این مطلب افزود: در حال حاضر 60 درصد آلوچه آذربایجان‌شرقی در این شهرستان تولید می شود.

وی تصریح کرد:با توجه به قرار گرفتن50 درصد باغات آلوچه استان در این شهرستان،باغداران این شهرستان در تولید آلوچه رتبه اول استانی را دارند.

وی افزود: باغداران مراغه‌ای با داشتن 20 هزار هکتار باغ بیشترین محصول باغی استان را تولید می‌کنند و از کل آلوچه تولیدی در مراغه چهار هزار تن آلوچه خشکباری حاصل می‌شود، که بخش عمده آن به دیگر استان‌های کشور و خارج صادر می‌شود.

نریمانی ضمن اینکه10درصد باغات آلوچه کشور در آذربایجان‌شرقی قرار گرفته است ادامه داد: در مراغه 32 رقم آلوچه عمل آوری می‌شود که از این ارقام 10 رقم شامل شلی آلچا، قره‌شلی، فنری شلی، شر شلی، گوجه سلطان، قطره طلا، سردرود، سید آلچاسی، ساری آلچا و زرآلچا می‌شود که ارقام صادراتی هستند.

آلوچه با داشتن ویتامین‌های A ، B ، C ، آهن و کلسیم برای آرامش اعصاب، تقویت و تنظیم دستگاه هاضمه بسیار مفید است.

وی با تاکید بر برداشت سالانه 18 هزار تن محصول از دو هزار هکتار باغات آلوچه استان اظهار داشت: بخشی از آلوچه تولید شده در استان از ارقام صادراتی مراغه است و این ارقام به خاطر کیفیت بالای خشکباری به کشورهای حاشیه خلیج فارس ، آسیای میانه و اروپا صادر می‌شود.