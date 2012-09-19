سومین جشنواره بین المللی قصه گویی رضوی گشایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، سومین جشنواره قصه گویی رضوی صبح چهارشنبه با حضور مهمانان خارجی از هشت کشور افغانستان، سوئد، اسپانیا، آلمان، روسیه، پاکستان، عراق و هندوستان در مرکز مازندران آغاز شد.



در سومین جشنواره قصه گویی رضوی که پنج هزار و 14 اثر قصه گویی امام رضا(ع) به دبیرخانه جشنواره رسیده، 1300 اثر از مازندران، 57 اثر از 16 کشور خارجی و بقیه از سایر استان های مختلف کشور به دبیرخانه دائمی جشنواره ارسال شده اند.



در این جشنواره 9 برگزیده در سه رده سنی کودکان، نوجوانان و بزرگسالان مورد تجلیل قرار می گیرند.



جشنواره قصه گویی رضوی 29 و 30 شهریور در سالن اجتماعات شهید سلیمان حدادی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مازندران برگزار می شود.