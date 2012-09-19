به گزارش خبرگزاری مهر، «بوفاری 4» رمانی است که سال‌های آغازین دفاع مقدس را روایت می‌کند. داستان این کتاب در مورد اکتشاف یک حلقه چاه نفت و ورود سهوی سربازان به منطقه ممنوعه است.

مصطفی جمشیدی متولد 1340 ساکن تهران و در حوزه سینما فعالیت دارد. تاکنون کتاب‌هایی چون «لغات میغ»، «بازیافته‌های شهر دلتنگ»، «شنیدن آوازهای مغولی»، «باورم کن سلیمان»و «سونات عدن» از این نویسنده منتشر شده است. گفتنی است «لغات میغ» یکی از پنج کاندیدای کتاب سال جایزه ادبیات متفاوت در سال 83 بوده است.

نقد و بررسی رمان «بوفاری 4»‌ از ساعت 17 تا 19 فردا پنجشنبه 30 شهریور با حضور نویسنده اثر و ابوالفضل درخشنده به عنوان منتقد در سالن آمفی تئاتر فرهنگسرای شفق واقع در خیابان 21 سیدجمال‌الدین‌اسدآبادی، بوستان شفق برگزار خواهد شد.