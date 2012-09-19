موضوع نامه جنجالی نمایندگان به رئیس جمهور تقدیر از ابقای مرتضوی است

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، عبدالرضا مصری عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در حاشیه جلسه علنی امروز چهارشنه مجلس، در جمع خبرنگاران در خصوص نامه 164 نماینده درباره سازمان تامیتن اجتماعی گفت: امروز تعداد زیادی از نمایندگان در صحن نسبت به این نامه اعتراض داشتند.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی در خصوص این نامه گفت: این نامه به رئیس جمهور نوشته شده و از ایشان به خاطر ابقای رئیس سازمان تامین اجتماعی تشکر شده است.

وی ادامه داد: تعدادی از نمایندگان اعتراض داشتند که این نامه جعلی بوده و با عنوان دیگری این امضاها جمع آوری شده است و با عنوان دیگری منعکس شده است.

مصری با بیان اینکه هیات رئیسه به دنبال راهکاری است که سازوکار درستی برای جمع آوری امضا برای نامه نمایندگان تدوین شود، گفت: سازمان تامین اجتماعی اقدام به جمع آوری این امضاها کرده و اگر مشخص شود که کارمند این سازمان با عنوان دیگری امضا جمع کرده و تحت عنوان حمایت از مرتضوی انعکاس داده قطعا برخورد خواهد شد چون جعل محسوب می شود.