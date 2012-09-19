شماره تازه «نگاه نو» منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، نود و چهارمین شماره فصلنامه «نگاه نو» به مناسبت پنجاهمین سال بنیادگذاری شورای کتاب کودک، با تصویری از نوش آفرین انصاری رئیس هیئت مدیره این شورا روی جلد منتشر شد.

شماره تازه این نشریه دربرگیرنده آثاری از امیرحسین آریان‌پور، محمدرحیم اخوت، علی امینی نجفی، نادر انتخابی، نوش‌آفرین انصاری، ری بردبری، توماس ترانسترومر، احمد تهوری، وحید ثابتی، یوسف ثبوتی، طاهر جام‌برسنگ، مهشید جعفری، محمدحسین خسروپناه، پرویز دوایی و محمد دهقانی.

مطالبی از رضا رضایی، رضا زنگی‌آبادی، شاهین سپنتا، غلامحسین صدری‌افشار، سیما صراف، فرهاد طاهری، بهروز غریب پور، عزت‌الله فولادوند، مهدی فیروزان، حسن کریم‌زاده، خوس کویر، والدمار گوریان، مرضیه مالمیر، محمدرفیع محمودیان، سیدابوالحسن مختاباد، بهرام میرزائی، حسن میرعابدینی و حورا یاوری از دیگر آثار این شماره از نگاه نو است.

یکی از مطالب این شماره، مقاله‌ای است به قلم حورا یاوری و با عنوان «سیمین دانشور و جلال آل‌احمد و ما» که حاصل پژوهشی است در نامه‌هایی که این دو به یکدیگر نوشته‌اند.

نگاه نو گفتگوی مفصلی دارد با نوش آفرین انصاری رئیس هیئت مدیره شورای کتاب کودک که در آن وی درباره زندگینامه خودش، سال‌هایی که مشغول به تحصیل در رشته کتابداری بوده، سال‌هایی که به عنوان کتابدار فعالیت می‌کرده، این رشته را تدریس کرده و نیز درباره شورای کتاب کودک و فرهنگنامه کودکان و نوجوانان که برنامه‌ریزی و پژوهش و تدوین و انتشار آن از سال 58 در این شورا آغاز شده و همچنان ادامه دارد، توضیح داده است.



تازه‌ترین شماره «نگاه نو» ویژه تابستان 1391 در شمارگان 5000 نسخه و با بهای 6 هزار تومان روی دکه آمده است.