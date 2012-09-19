درآمد پزشکان اردبیلی 2.5 برابر افزایش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد پورفرضی صبح چهارشنبه در جلسه بررسی اجرای طرح پزشک خانواده در استان با اشاره درآمد فعلی پزشکان اردبیلی تصریح کرد: اگر هر پزشک اردبیلی در شرایط فعلی ماهانه به طور متوسط 220 نسخه داشته باشد حدود 20 میلیون ریال تا 24 میلیون ریال در آمد خواهد داشت که از این مبلغ باید هزینه های جانبی را نیز پرداخت کند.

وی با اشاره به افزایش درآمد پزشکان اردبیلی در اجرای طرح پزشک خانواده افزود: با اجرای این طرح هر پزشک دو هزار و 500 نفر را تحت پوشش قرار می دهد که با احتساب سرانه 21 هزار ریال برای هر فرد درآمد ماهانه پزشک به 62 میلیون ریال افزایش می یابد که بعد از پرداخت هزینه های جانبی 55 میلیون ریال درآمد ماهانه هر پزشک می شود که حدود 2.5 برابر قبل از اجرای طرح پزشک خانواده است.

پورفرضی با بیان اینکه جلساتی برای شناسایی و رفع مشکلات پزشکان برای اجرای طرح پزشک خانواده برگزار شده است، اضافه کرد: پزشکان مشکل اصلی اجرای این طرح را پرداخت پول توسط بیمه ها عنوان کرده اند.

وی تصریح کرد: برای رفع این مشکل طبق توافقات اولیه، بیمه‌ها متعهد شدند تا پنجم هر ماه 80 درصد هزینه‌های درمانی پزشکان را پرداخت کنند و اگر این کار با تاخیر انجام شود دانشگاه علوم پزشکی استان پول پزشکان را پرداخت می کنند تا در زمان مناسب با بیمه تسویه حساب کنند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل با اشاره به سرشماری جمعیت استان در پنج شهر بالای 20 هزار نفر جمعیت استان ادامه داد: در شهرهای اردبیل، پارس آباد، خلخال، گرمی و مشگین شهر اطلاعات خانواده ها جمع‌آوری و در سامانه الکترونیکی سلامت ثبت شده اند.

وی با بیان اینکه در شهرهای مشگین شهر، گرمی و خلخال مراحل انتخاب پزشک خانواده در حال انجام است، عنوان کرد: اما در اردبیل و پارس آباد هنوز انتخاب پزشک انجام نمی شود و بزودی آغاز خواهد شد.