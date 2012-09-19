معابر حاشیه بزرگراه یادگار امام (ره) بهسازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین سلطانی افزود: پس از افتتاح بزرگراه طبقاتی یادگار امام (ره) در پهنه جنوبی خیابان آزادی ، طرح بهسازی معابر و مسیرهای منتهی به ضلع غربی این بزرگراه در دستور کار معاونت فنی و عمران منطقه قرار گرفت.

وی افزود: از اوایل شهریور، شناسایی نقاط جهت اجرای عملیات با رویکرد کاهش و صرفه جویی هزینه در راستای سهولت تردد شهروندان و به ویژه دانش آموزان در سال تحصیلی جدید صورت گرفت.

سلطانی تصریح کرد: در این طرح عملیات پیاده روسازی در معابر 525 مترمربع و عملیات آسفالت به میزان 700 تن انجام شده است.

شهردار منطقه 9 خاطرنشان کرد: علاوه بر این اقدامات، برنامه های متعدد و مختلفی در راستای طرح استقبال از مهر در نظر گرفته شده که طبق زمان بندی معین و بتدریج اجرایی می شود.