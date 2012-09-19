موج دوم بیداری اسلامی در جهان اسلام شکل گرفته است

به گزارش خبرنگار مهر، عباس حسنی محتشم پیش از ظهر چهارشنبه در حاشیه مراسم جشن شکوفه ها در دبستان تخصصی قرانی مهر شهر همدان، اظهار داشت: امروز نظام سلطه، علت بیداری نظام جمهوری اسلامی ایران را به عنوان الگو جامعه بشریت و مسلمانان تمسک به اهل بیت (ع) و به خصوص پیامبر اکرم (ص) می دانند.

وی افزود: استکبار جهانی که در رأس آن آمریکا قرار دارد با اهانت احمقانه خود و انتشار آن فیلم موهون، مردم دنیا را به صورت منفی متوجه خود کرد و امروز شاهد شکل گیری خیزش و موج دوم بیداری اسلامی در جهان هستیم.

وی عنوان کرد: دانش آموزان نیز هم زمان با آغاز سال تحصیلی جدید هم صدا با دیگر مسلمانان جهان نهایت انزجار، خشم و نفرت خود را به استکبار جهانی اعلام و اقدامات بی خردانه آنها را محکوم خواهند کردند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان همدان یادآور شد: امروز 24 هزار و 702 دانش آموزان پایه اول ابتدایی در قالب یک هزار کلاس شروع سال تحصیلی را جشن گرفتند.

وی افزود: در سال تحصیلی جدید 21 مدرسه قرآنی در استان همدان راه اندازی شده است که یک هزار دانش آموز در پایه اول تا سوم ابتدایی در این مدارس ثبت نام کرده اند.