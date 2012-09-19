621 عنوان برنامه در هفته دفاع مقدس برگزار می شود

محمد محمد سلیمانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه 621 عنوان برنامه در هفته دفاع مقدس در این استان برگزار می شود، اظهار داشت: از این تعداد برنامه 131 عنوان برنامه درون سازمانی و 490 برنامه برون سازمانی است.

وی افزود: محور برنامه های هفته دفاع مقدس بیداری اسلامی و تهدیداتی است که برای کشور از سوی کشورهای بیگانه مطرح است.

وی با اشاره به اینکه در روز جمعه رژه 35 گردان نیرو های مسلح، انتظامی، هلال احمر، سپاه برداران و خواهران و ... صورت می گیرد، بیان داشت: برنامه شمیم عرشیان با رویکرد جنگ نرم، و بازسازیی عملیات والفجر 10 در منطقه رحمیته، اجرای برنامه نمایشی در منطقه رحمیته، برگزاری نمایشگاه از کوچه های مدینه تا دروازه های شام، اجرای رژه موتوری و .... از جمله برنامه های متنوع هفته دفاع مقدس است.

فرمانده سپاه قمر بین هاشم استان چهار محال و بختیاری با اشاره به اینکه در جنگ تحمیلی توانسیم انقلاب را به جهان صادر کنیم، بیان داشت: در جنگ ابهت غرب و شرق را شکستیم.

وی با بیان اینکه جنگ ایران جنگ فقر و غنا بود، عنوان کرد: کسانی که حق طلب هستند در این جبهه ها حضور دارند.

محمد سلیمانی یاد آور شد: روح اسلام انقلابی در این جنگ محقق شده است.

وی با اشاره به اینکه هر انقلاب با انواع تهدیدات روبه رو است، بیان داشت: هر قدر انقلاب عمیق و گسترده باشد تهدیدات نیز گسترده تر خواهد بود.