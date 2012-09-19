مسعود سامی‌وند در گفتگو با مهر درباره مهمترین طرح‌های در دست اجرای ذخیره سازی گاز طبیعی ایران، گفت: در حال حاضر نخستین پروژه ذخیره سازی گاز طبیعی ایران در مخزن سراجه قم راه اندازی شده است.

مدیرعامل شرکت ذخیره سازی گاز طبیعی با اعلام اینکه هم اکنون عملیات اجرایی پروژه ذخیره سازی گاز طبیعی شوریجه خراسان از پیشرفت اجرایی مطلوبی برخوردار است، تصریح کرد: بر اساس روند اجرایی عملیات ساخت پیش بینی می شود تا بهمن ماه سالجاری مخزن ذخیره سازی شوریجه خراسان در مدار بهره برداری قرار بگیرد.

در مخزن ذخیره سازی گاز شوریجه خراسان 6 دستگاه تربوکمپرسور و3 دستگاه توربین نصب شده است و پیش بینی می‌شود فاز اول این مخزن با ظرفیت تزریق 10 میلیون متر مکعب گاز و فاز دوم این پروژه با ظرفیت تزریق 20 میلیون متر مکعب گاز در روز در برنامه پنجم توسعه راه اندازی شود.

این مقام مسئول همچنین از آغاز عملیات اجرایی طرح ذخیره سازی در گنبد نمکی نصرآباد کاشان خبر داد و افزود: مطالعات اولیه نشان می دهد که در این پروژه امکان ذخیره سازی 5 تا 6 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی وجود دارد.

وی با یادآوری اینکه افزایش ظرفیت ذخیره سازی گاز در مخزن نصرآباد کاشان در گروی انجام عملیات حفاری است، بیان کرد: با توسعه حفاری امکان ظرفیت سازی در این مخزن گنبد نمکی وجود دارد.

سامی وند در ادامه از تکمیل برخی از مراحل مطالعاتی برای ذخیره سازی گاز در مخزن یورتشای ورامین خبر داد و تاکید کرد: این مخزن با مشارکت داخلی و خارجی برای ذخیره سازی گاز طبیعی در نزدیکی تهران آماده می شود.

مدیرعامل شرکت ذخیره سازی گاز اردیبهشت ماه سالجاری در جمع خبرنگاران با اشاره به خروج یک شرکت فرانسوی از طرح ذخیره سازی مخزن یورتشا ورامین گفته بود: با خروج این شرکت فرانسوی هم اکنون قراردادی با یک شرکت اروپای امضا شده است.



سامی وند با اعلام اینکه در حال اضر مراحل تامین فاینانس طرح ذخیره سازی یورتشا با مشارکت یک شرکت اروپایی نهایی شده است، تصریح کرده بود: به زودی با صدور مصوبه نهایی شرکت ملی گاز عملیات ایجاد ذخیره سازی گاز در مخزن یورتشا آغاز می‌شود.



ظرفیت نهایی مخزن یورتشای ورامین را 230 تا 550 میلیون متر مکعب گاز طبیعی برآورد می شود.