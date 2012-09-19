به گزارش خبرنگار مهر، صبح چهارشنبه جشن شکوفه‌ها با حضور 16 هزار دانش آموز کلاس اولی در دو هزار و 64 آموزشگاه ابتدایی مناطق شهری و روستایی خراسان شمالی برگزار شد.

در این جشن که با شعار" آغاز کلاس با قرآن و پایان با نماز" برگزار شد، دانش آموزان پایه اول ابتدایی به همراه والدین خود، با در دست داشتن شاخه‌های گل، شروع بهار دانایی را جشن گرفتند.

معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش خراسان شمالی در این مراسم در بجنورد گفت: بر اساس برنامه‌های سند تحول آموزش و پرورش، رویکرد دوره ابتدایی، قرآنی و تربیتی بوده و در سال تحصیلی جدید نیز چندین طرح قرآنی در تمامی پایه‌های تحصیلی آموزشگاه‌های ابتدایی اجرا می‌شود.

عصمت بدخشان تصریح کرد: برای اجرای برنامه‌های طرح تحول آموزش و پرورش معلمان پایه‌های اول، دوم ششم ابتدایی پیش از آغاز سال تحصیلی آموزش‌های لازم را گذرانده اند و دوره‌های توجیهی نیز با حضور اولیای دانش آموزان برگزار شده است.

وی اظهار داشت: در سال تحصیلی جدید رویکرد کلی آموزش و پرورش کیفیت بخشی در حوزه‌های پرورشی و آموزشی است و برای موفقیت در این زمینه نیز تعداد مدارس قرآنی در دوره ابتدایی و نیز مدارس شاهد افزایش یافته است.

در سال تحصیلی 92- 91 در خراسان شمالی در مجموع حدود 170 هزار دانش آموز در دو هزار و 500 آموزشگاه به تحصیل خواهند پرداخت.