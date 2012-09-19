افزایش 23 درصدی ترافیک مهر ماه در پایتخت

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه ستاد استقبال از مهر که با حضور معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران برگزار شد، نماینده آموزش و پرورش با ارائه آخرین اقدامات انجام شده برای آغاز سال تحصیلی، اعلام کرد: انجام توافق نامه سرویس مدارس با تاکسیرانی، ارسال نمونه قرارداد با سرویس های مدارس به مدرسه ها، نظارت گشتهای تاکسیرانی هر سه ماه یک بار، تشویق پیمانکاران، آموزش به رانندگان هر سه ماه یکبار و الزام مدارس به عقد قرارداد با شرکتهای تاکسیرانی، از جمله برنامه هایی است که انجام داده ایم.

در ادامه این جلسه نماینده پلیس راهور تهران، آخرین اقدامات پلیس را برای آغاز ماه مهر اعلام کرد: 1- هماهنگی با تاکسی رانی، شهرداران مناطق، آموزش و پرورش، 2- راه اندازی پلیس مدرسه، 3- تشکیل ستاد طرح استقبال از مهر، 4- بازدید فنی از سرویس های مدارس وبیمه نامه ها، 5- جلوگیری وسایل نقلیه غیر مجاز، 6- خط کشی طولی و عرضی و نصب بنرهای آموزشی.

در این جلسه نماینده سازمان پارکها و توسعه فضای سبز شهرداری تهران هم اعلام کرد: با همکاری 54 کلینیک گل و گیاه و در آغاز سال تحصیلی جدید، شاخه های گل به تمامی معلمان و دانش آموزان تهرانی اهدا می شود. همچنین مدارسی که درخواست بازسازی فضای سبز داشته باشند، این سازمان اقدام خواهد کرد.

نماینده امداد خودروی ایران هم با اعلام آمادگی برای خدمات خودرویی، گفت: همشهریان می توانند با تماس، خدمات خودرو را در درب منزل درخواست کنند.

در این جلسه آتش نشانی تهران با اعلام شناسایی 71 نقطه پر خطر تهران گفت: 97 ایستگاه آماده باش هستند.

نماینده شرکت مترو تهران نیز اعلام کرد: شستشوی قطارها، تعمیر وسرویس آسانسورها و پله های برقی واستفاده رایگان مترو در هفته اول مهر برای دانش آموزان و دانشجویان همراه با ورود 90 واگن جدید، ازاقدامات مترو است.

نمایندگان تاکسیرانی و شرکت واحد هم اعلام کردند: تعیین 21 شرکت خصوصی برای قرارداد با مدارس، تصویب نرخ کرایه ها، چاپ برچسب سرویس مدارس، لباس فرم و تقویت ناوگان انجام شده و 700 مینی بوس همراه با 50 اتوبوس دو کابینه جدید افزایش داشته است.

در این جلسه از سوی معاون شهردار اعلام شد: در مهر ماه با افزایش 23 درصدی ترافیک روبرو هستیم که ایجاد 200 جان پناه، توزیع 1600 لباس گذربان مدرسه، استقرار 680 شبکه ایمنی، 11200 استوانه ایمنی، 4855 گاردریل، 1590 کیلومتر خط کشی همراه با بازسازی چراغهای راهنمایی و رانندگی از مهمترین اقدامات حمل و نقل ترافیک بوده است.