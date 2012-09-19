حسین فرکی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص بازی این هفته تیمش برابر ملوان بندرانزلی تصریح کرد: ملوان بازیکنان بزرگ و ملی پوشی دارد که هر کدام جایگاه خاص خودشان را دارند. البته مازیار زارع در این مسابقه غایب است و ما هم بختیار رحمانی را به دلیل محرومیت در اختیار نداریم ولی امیدوارم در پایان مسابقه نتیجه بازی ما را خوشحال کند.

وی با اشاره به اشتباه مرتضی کریمی کمک داور بازی گذشته فولاد برابر ذوب آهن که منجر به شکست تیمش شد، تاکید کرد: خیلی سخت است که بتوان بازیکنان را از این شرایط روحی خارج کرد. وقتی یک تیم در شرایط عادی هم شکست می‌خورد بازگرداندن بازیکنان کار دشواری است، چه برسد به حالا که با اشتباهات عجیب داوری شکست خورده‌ایم.

سرمربی تیم فوتبال فولاد خاطرنشان کرد: البته اینطور نیست که ما بخواهیم انتقاد به داوران را حربه کنیم. من دو سال در تیم نفت کار کردم و می‌دانم فضای تیم نفت با فولاد متفاوت است. اینجا ما باید جواب یک استان را بدهیم که تمام مسئولان و مردمش برای موفقیت تیم تلاش می‌کنند. اگر ما بخواهیم درباره حق و ناحق شدن سکوت کنیم زحمات همه آنها نادیده گرفته می‌شود.

فرکی همچنین به اشتباه کمک داور دیگر بازی فولاد و ذوب آهن اشاره کرد و گفت: شاید کمک داور دیگر مسابقه هم کمتر از کریمی اشتباه نکرده باشد ولی الان از ایشان صحبتی نیست و تمام فشارها روی کریمی است. من با کریمی بعد از مسابقه در فرودگاه صحبت کردم و او همانجا گفت که تصمیم دارد از داوری خداحافظی کند.

وی افزود: ولی من به کریمی گفتم که حتی با این اتفاقات چیزی برای ما تغییر نمی‌کند و بهتر است از داوری کناره‌گیری نکند که گویا آن را قبول نکرده است. به هر حال این تصمیمی است که خود کریمی گرفته و نمی‌توان او را منصرف کرد.

امیر حاج رضایی که این هفته میهمان برنامه نود بود در بخشی از صحبت‌هایش پیشنهاد کرد برای حل مشکلات تیم ملی حسین فرکی به کادر فنی این تیم اضافه شود. فرکی در این خصوص تصریح کرد: من بعد از برنامه با حاج رضایی تماس گرفتم و از او تشکر کردم ولی من تصمیمی برای برگشت به تیم ملی ندارم. دیگر شرایط سنی من همانند 10 سال پیش نیست که بخواهم به صورت فیزیکی در این بخش به تیم ملی کمک کنم.

وی ادامه داد: ولی به عنوان یک ایرانی اگر بخواهند نظراتم را در اختیار تیم ملی می‌گذارم. شش سال که از تیم ملی کنار رفتیم هیچ کس به ما توجه نکرد و برای اندوخته‌های ما اهمیتی قائل نبودند. من امروز وارد فضای جدیدی شده‌ام و به همین خاطر صلاح نیست دیگر به تیم ملی برگردم.

تیم فوتبال فولاد خوزستان روز جمعه و در چارچوب هفته نهم لیگ برتر در اهواز میزبان تیم ملوان بندرانزلی است.