تدوین سند توسعه اشتغال برای تمام استانها

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا شیخ الاسلامی در دیدار اعضای فراکسیون اشتغال مجلس شورای اسلامی که در محل این وزارتخانه با حضور نمایندگان دولت و مجلس برگزار شد، گفت: طبق این سند و برنامه تمام مدیران کشور یک نسبتی با اشتغال پیدا کرده اند.



وی افزود: امروز تمام مدیران کشور از مدیران ارشد گرفته تا پایین ترین رده های مدیریتی درگیر مسئله اشتغال هستند و شاخص ارزیابی عملکرد آنها، همکاری آنها در زمینه اشتغال است.



شیخ الاسلامی با اشاره اهتمام زیاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: مهمترین کاری که در زمینه اشتغال در این وزارتخانه انجام شد، پایه گذاری نظام آموزش مهارتی در کشور است و می توان گفت ریل، آموزش های مهارتی در کشور تعبیه شد.



وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر دشواری پایه گذاری آموزش های مهارتی در کشور خاطرنشان کرد: با وجود اینکه این کار مخالفانی را هم داشت ولی امروزه شاهد آن هستیم که 95 درصد فارغ‌التحصیلان مراکز آموزش فنی و حرفه ای جذب بازار کار می شوند و این اتفاق بسیار خوبی در زمینه اشتغال است.



شیخ الاسلامی با اعلام اینکه سازمان ملی مهارت حاصل جمع همه مراکز آموزشی است که آموزش فنی و حرفه ای را انجام می دهند گفت: من معتقدم این سازمان درخت با برکتی است که خیر و منفعت بسیاری به کشور می رساند.



وی از طراحی سه نظام در کشور خبر داد و افزود: نظام ملی آموزش مهارتی، نظام ملی صلاحیت حرفه ای و نظام احراز اشتغال، سه نظامی هستند که به موازات نظام آموزش نظری در کشور در حال گسترش هستند.



شیخ الاسلامی یادآور شد: علاوه بر تدوین این سه نظام آموزش در سطح ملی، در مقیاس استانی نیز کار گروه سرمایه گذاری و توسعه اشتغال که رئیس آن استاندار و اعضایش مدیران کل هستند به صورت بسیار خوبی فعالیت می کنند.



وی با ابراز امیدواری نسبت به کاهش نرخ بیکاری در کشور گفت: اگر تا چند سال پیش کسی خودش را متولی اشتغال در کشور نمی دانست، در حال حاضر تقسیم وظایف به گونه ای است که مدیران هم در سطح ملی و هم در سطح استانی نیز متولی این امر هستند.



وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطر نشان کرد: شورای عالی اشتغال که عالی ‌ترین مرجع تصمیم گیری و سیاست گذاری در امر اشتغال کشور است در این مدت نزدیک شصت جلسه داشت که نتایج بسیار خوبی داشته است.

وی با اینکه اشتغال محصول عملکرد اقتصاد یک کشور است، بر مشارکت همگانی برای هر چه بهتر شدن در اشتغال در کشور تاکید کرد و ادامه داد: اشتغال یک موضوع بسیار مهم فرهنگی نیز هست، به طوریکه تمام مسئولان فرهنگی کشور از جمله صدا و سیما، دفتر تبلیغات، رسانه ها، و امامان جمعه و... نیز باید به این مسئله حساس باشند و در این رابطه کار فرهنگی بکنند.



وزیر تعاون، رفاه اجتماعی تأکید کرد: اشتغال یک متغیر وابسته است و این متغیر وابسته مدام تحت تاثیر شرایط گوناگون اقتصادی، سیاسی، روانی و... است.



وی با مضر دانستن برخورد احساسی با موضوع اشتغال گفت: موضوع اشتغال یک موضوع عمومی است ولی باید به صورت تخصصی پیگیری شود، چون برخوردهای شعاری و فرعی و مقطعی با این موضوع راه به جایی نمی برد.

دکتر شیخ الاسلامی اشتغال را یک امر فرابخشی دانست و گفت: دولت، قوه مقننه و قوه قضائیه هر سه باید دنبال مسائل اشتغال باشند تا مشکل بیکاری حل شود.



شیخ الاسلامی با اعلام مخالفت خود با واردات کالاهای غیرضروری به کشور گفت: قانون باید موانع بهتری برای واردات کالا بگذارد تا مردم بتواند در این شرایط با استفاده از تولید داخلی پول را در چرخه تولید به حرکت در بیاورد.



وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ابراز خرسندی از جهش بسیار خوب تعاون در سال اخیر خاطرنشان کرد: یک سال از ابلاغ ادغام وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی می گذارد و در این مدت به گواه فعالان این حوزه ، تعاون توسعه بسیار خوبی پیدا کرده است.



وی افزود: میزان تسهیلات بانک توسعه تعاون در همین دوره یکساله 80 درصد نسبت به سال قبل افزایش پیدا کرده است. شیخ الاسلامی، اصلاح قانون تعاون با همکاری اتاق تعاون، تدوین سند ملی توسعه تعاون، تصویب اساسنامه شرکت های سرمایه گذاری تعاون شهرستانی ها در دولت، واگذاری مراکز آموزش فنی و حرفه ای به بخش تعاونی را از کارهای مهم انجام شده در زمینه تعاون در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواند و افزود: راه اندازی شرکت تعاونی های همیار و ساخته شدن یک میلیون واحد مسکونی مهر از طریق تعاونی‌ها از دیگر کارهای این بخش است.