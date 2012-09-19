عدم توازن در توزیع فضای سبز شهری در کرمان/ کیفیت پایین آب و وشوری بالا

به گزارش خبرنگار مهر، در یک دهه اخیر، کلانشهر کرمان با حرکتی شتابان، از روند سنتی خود خارج شده و به سمت صنعتی شدن پیش می رود؛ در این میان اما، آنچه که بسیار نگران کننده بوده، افزایش آلاینده های سمی در هوایی است که بیش از 800 هزار نفر از آن استشمام می کنند؛ در کنار کارخانه ها و مراکز صنعتی که در فاصله ای نزدیک از مناطق مسکونی این شهر قرار دارد، تردد خودروهایی که روز به روز هم بر تعدادشان افزوده می شود، بر این نگرانی ها دامن زده است.

در این شرایط، به اذعان همگان، آنچه که می توان از ادامه این روند جلوگیری کند، وجود درختان و ایجاد و توسعه فضای سبز آن هم در شهری کویری همچون کرمان است که اقلیم آن نیز گرم و خشک بوده؛ کما اینکه 15 سال از خشکسالی رنج می برد.

بر همین اساس، این مسئله مورد توجه جدی مدیریت شهری قرار گرفته است؛ اما نتیجه همه فعالیتهایی که در این خصوص طی سالهای متمادی انجام شده، سرانه 11.7 مترمربعی در شهر کرمان است.

آنچه که به عنوان سرانه متعارف و قابل قبول فضاهای سبز شهری در شهرهای ایران اعلام شده، بین هفت تا 12 مترمربع برای هر نفر است. البته در شهرهای مختلف کشور نیز این سرانه، با توجه به ویژگی های متفاوت جغرافیایی و اقلیمی متفاوت بوده و طرحهای مصوب هر یک از شهرها آن را تعیین می کند.

شهردار کرمان نیز این مسئله را تایید کرده و با اعلام سرانه 11.7 مترمربعی فضای سبز در شهر کرمان می گوید: کرمان شهری کویری بوده و دوعامل مهم در ایجاد و توسعه فضای سبز در آن نقش مهم دارد؛ اول شرایط آب و هوایی و بعد از آن کیفیت آب.

ابوالقاسم سیف الهی اظهار می دارد: متاسفانه در حال حاضر کیفیت آبی که برای آبیاری فضای سبز در کرمان استفاده می شود پایین بوده و شوری آن بالا است.

وی می افزاید: در حال حاضر 45 حلقه چاه برای آبیاری فضای سبز در شهر کرمان وجود دارد که به دلیل کیفیت پایین آب آن، در بسیاری موارد باعث خشکیدگی درختان و سایر گیاهان فضای سبز شهر می شود.

شهردار کرمان همچنین از عدم توازن در توزیع فضای سبز در شهر تحت مدیریت خود به عنوان یکی دیگر از مشکلات فضای سبز کرمان سخن به میان آورده و بیان می دارد: در حال حاضر سرانه فضای سبز در بافت قدیم شهری به ازای هر نفر 30 متر مربع است و در مناطق غرب شهر از جمله شهرک باهنر این عدد سه متربع بوده است.

سیف الهی می گوید: در حال حاضر، 750 هکتار فضای سبز در شهر کرمان وجود دارد که طی فعالیت این دوره شهرداری، 100 هکتار فضای سبز جدید ایجاد شده است.

وی تصریح می کند: البته آنچه که مهم بوده تنها ایجاد و یا توسعه فضاهای سبز نیست بلکه نگهداری آن نیزاز اهمیت بالایی برخوردار بوده است.

شهردار کرمان در خصوص توسعه بیشتر فضای سبز کنونی شهر کرمان نیز اظهار می دارد: با توجه به مشکلاتی که وجود دارد و به ویژه محدودیت منابع آبی، سرانه 11.7 مترمربع در کرمان تا حدودی مطلوب بوده است.