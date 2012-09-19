بازتاب رسانه ای حضور سید حسن نصرالله در تظاهرات ضد آمریکایی مردم لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرکل حزب الله لبنان با حضور ناگهانی خود در جمع تظاهرات کنندگان علیه فیلم موهن به پیامبر گرامی اسلام(ص) خبر ساز شد.

در حالی که وی قبلا در موارد نادری در جمع مردم حاضر شده بود و معمولا از طریق غیر مستقیم با مردم سخن می گفت، اما حضور ناگهانی وی توجه رسانه های داخلی و برخی رسانه های بین المللی را برانگیخت.

المنار در این باره آورده است : سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله برای پنجمین بار از سال 2006 در تظاهرات دو روز قبل علیه فیلم موهن ضد اسلامی حضور یافت.

وی قبلا در جشن پیروزی جنگ 33 روزه در سال 2006، عاشورای سال 2008، جشن مبادله اسیران در همین سال و نیز عاشورای سال 2001 در میان مردم حضور پیدا کرده بود.

مدت حضور دور روز قبل دبیرکل حزب الله در میان مردم در مقایسه با دفعات قبلی بیشتر بود به طوری که وی به مدت ربع ساعت سخنرانی کرد.

این حضور نصرالله با وجود تهدیدهای رژیم صهیونیستی علیه وی پیروزی جدیدی برای تیم امنیتی و حفاظتی دبیرکل حزب الله محسوب می شود.

بیشتر روزنامه های لبنانی شماره دیروز خود را به این حضور اختصاص داده بودند.

روزنامه السفیر در مطلبی با عنوان نصرالله توهین آمریکایی را به چالش کشید، نوشت: نصرالله تصمیم گرفت که خطر کند. در واقع رهبران حزب الله هنگامی که دبیرکل خود را به جمع صدها هزار نفری فرستادند همه را شگفت زده کردند این خروج اولین بار از دوازده دسامبر 2011 و پنجمین بار از سال 2006 بود و در آن در جمع تظاهرات کنندگان خشمگین از فیلم موهن ضد اسلامی حاضر شد.

روزنامه اللواء لبنان نیز مطالب روزنامه السفیر لبنان درباره این حضور را تکرار کرد.

روزنامه الاخبار لبنان نوشت : سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان با حضور ناگهانی خود در جمع خیل عظیم تظاهرات کنندگان در ضاحیه(جنوب بیروت) علیه فیلم موهن ضد اسلامی، همه را شگفت زده کرد.

این روزنامه بیان کرد: نصرالله در واقع تهدیدات اسرائیل علیه خود را نادیده گرفت و خود را فدایی رسول الله معرفی کرد.وی بدون هیچ مانع و تدابیر امنیتی ویژه ای در جمع تظاهرات کنندگان حاضر شد و به سخنرانی علیه فیلم موهن ضد اسلامی پرداخت.

خبرگزاری یونایتد پرس در این باره نوشت: نصرالله با حضور مستقیم و ناگهانی خود به آمریکا درباره تبعات پخش کامل فیلم موهن ضد اسلامی هشدار داد.

این رسانه غربی نوشت: نصرالله در ظهوری مستقیم و نادر در جمع دهها هزار نفری در ضاحیه در جنوب بیروت حاضر شد.

خبرگزاری فرانسه نیز نوشت: دبیر کل حزب الله لبنان در جمع تظاهرات کنندگان علیه فیلم موهن ضد اسلامی حاضر شد. آخرین باری که وی در جمع مردم حاضر شده بود به دوازده دسامبر سال 2011 بر می گردد.این پنجمین باری است که نصرالله از سال 2006 در جمع مردم حاضر می شود. مردم از حضور ناگهانی وی به شوق آمده بودند و سعی می کردند خود را به وی نزدیک کنند در حالی که محافظانش وی را احاطه کرده بودند.

شبکه راشاتودی روسیه نیز به این حضور و سخنان دبیر کل حزب الله در آن پرداخت.

روزنامه الرای نیز در این باره نوشت: حضور سید حسن نصرالله که تظاهرات لبیک یا رسول الله(ص) را در الضاحیه رهبری می کرد استثنایی بود و این نشانه اهمیتی است که حزب الله برای موضوع قائل است به ویژه اینکه حزب الله قصد دارد در مناطق دیگر نیز تظاهرات مشابهی برگزار کند.