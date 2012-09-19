کلاسهای پایه ششم ابتدایی مازندران هوشمندسازی می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی امیری پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش استان در مدرسه شاهد دخترانه ساری اظهار داشت: تاکنون 85 درصد کلاس های واحد آموزشی پایه ششم ابتدایی هوشمندسازی شده که امیدواریم تا 15 مهرماه تمام کلاس پایه ششم ابتدایی هوشمند شوند.



وی افزود: تمام مدارس غرب استان و مدارس ناحیه یک و دو ساری و شهرستان گلوگاه هوشمند شده و مدارس نکا و بهشهر در حال تکمیل هستند.



مدیرکل آموزش وپرورش مازندران افزود: در پایه ششم ابتدایی معلمان این پایه آموزش های لازم را برای اجرای ساختار جدید دیده اند.



امیری با بیان اینکه در همه کلاس های درسی کتاب دانش آموزان توزیع شده است افزود: دانش آموزان نیز در واحد آموزشی ثبت نام و کلاس ها مهیای تحصیل دانش آموزان هستند.



وی بیان داشت: امسال 14 هزار دانش آموز در طرح اردوهای طرح هجرت همراه باغ برنامه های فرهنگی شرکت کردند.



امیری گفت: در مقطع ابتدایی تاکنون یک میلیون و 270 هزار جلد کتاب بین دانش آموزان در استان توزیع شده است.



وی افزود: بیش از 408 هزار ساعت آموزش ضمن خدمت به معلمان پایه ششم ابتدایی در استان ارائه شده است .