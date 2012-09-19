بزرگترین استخر آموزشی استان در مشگین شهر احداث می شود

علی زالی روز چهارشنبه در حاشیه گردهمایی مدیران مدارس مشگین شهر در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: برای این پروژه علاوه بر اعتبارات سال 90 شهرستان از اعتبارات شناور استان استفاده می شود.

به گفته وی عملیات اجرایی بزرگترین استخر آموزشی استان از ابتدای سال جاری آغاز شده و از پیشرفت فیزیکی بالای 28 درصد برخوردار است.

زالی با اشاره به تعداد پروزه های عمرانی آموزش و پرورش مشگین شهر افزود: 22 پروژه عمرانی در سطح شهرستان در حال اجرا هستند که این پروژه ها شامل تخریب و بازسازی، مقاوم سازی، تجهیز مدارس، ایجاد آزمایشگاه، نمازخانه و... است.

وی محل اعتبارات این پروژه ها، اعتبارات شهرستانی عنوان کرد و متذکر شد: با تکمیل و بهره برداری از این طرحها از تعداد مدارس دونوبتی شهرستان کاسته می شود که این مهم می تواند ضمن تحول نظام آموزشی، در راتقاء بازدهی مدارس مثمر ثمر باشد.

مدیر آموزش و پرورش مشگین شهر با بیان اینکه هم اکنون 64 درصد مدارس روستایی مشگین شهر به اینترانت ملی متصل است، عنوان کرد: 100 درصد مدارس شهری این شهرستان نیز از اینترنت برخوردارند.

وی با بیان اینکه طبق برنامه ریزیهای انجام شده برای اتصال مدارس شهرستان به اینترانت ملی تلاشهای زیادی شده است، یادآور شد: اتصال مدارس روستایی به اینترنت با سرعت ادامه دارد و امیدواریم امسال تمام مدارس این بخش را به اینترنت متصل کنیم.