نمایشگاه خاکریز خاطره ها در شرق مشهد برپا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم پور سلیمانی مسئول نمایشگاه خاکریز خاطره ها گفت: نمایشگاه خاکریز خاطره ها با هدف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در مشهد برپا می شود.

وی بیان کرد: تاکنون منابع دولتی، حمایتی از این نمایشگاه نداشته است و به صورت کاملا مردمی و بسیجی وار با تلاش فرماندهی حوزه مقاومت بسیج هفت مالک اشتر و شهردار و معاونت فرهنگی اجتماعی منطقه 5مقدمات کار را فراهم می کنیم.

وی تصریح کرد: مطمئن هستیم، دست شهدا در چنین کارهایی وجود دارد و خود آنها مدیریت اصلی نمایشگاه را بر عهده دارند و ما تنها وسیله محسوب می شویم.

وی با بیان اینکه تعداد غرفه ها و متراژ برپایی نمایشگاه نسبت به سال های گذشته افزایش داشته است افزود: بیش از 10 غرفه در موضوعات مختلف رشادت های رزمندگان هشت سال دفاع مقدس را به نمایش می گذارند.

پور سلیمانی با اشاره به اینکه بیشترین رزمندگان و سرداران هشت سال دفاع مقدس از این منطقه به جبهه های حق علیه باطل اعزام شدند گفت: غرفه ای را به معرفی سرداران منطقه طلاب اختصاص داده ایم تا مردم با زندگی سردارانی همچون، بابانظر، بابارستمی، علیمردانی، چراغچی، محراب حسینی، سمندری، محدثی فر، ابراهیمی و ... بیشتر آشنا شوند.

وی ابراز کرد: ورودی نمایشگاه به صورت خاکریز، صوت، نور و انفجار و عبور از موانع رذایل اخلاقی طراحی شده است.

مسئول نمایشگاه خاکریز خاطره ها ادامه داد: یکی از غرفه ها به عملیات منطقه هور اختصاص دارد که روایتگر عملیات های بدر و خیبر است و غرفه ای دیگر نیز یادمان های شهدا مثل شلمچه، فکه، دوکوهه، طلائیه و ... را به نمایش می گذارد.

وی اظهار کرد: غرفه خواهران با موضوعات ایثارگری بانوان در عرصه هشت سال دفاع مقدس، بانوان و بیداری اسلامی و عفاف و حجاب، غرفه کودک، نماز، عکس دفاع مقدس، طلاب و روحانیون بسیجی، ستاد یادواره شهید بابانظر، طرح صالحین، تهاجم فرهنگی، محصولات فرهنگی، تربیت بدنی، ایستگاه صلواتی و درمانگاه صلواتی از جمله غرفه های این نمایشگاه است.

پور سلیمانی یادآور شد: این نمایشگاه برای سومین سال همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس، در انتهای سیمتری طلاب، ضلع شرقی پارک امت با حضور مسئولان شهری و استانی افتتاح خواهد شد.