زنگ شکوفه ها با حضور 16 هزار دانش آموز در زنجان نواخته شد

به گزارش خبرنگار مهر، امیر نظری ظهر چهارشنبه در مراسم نمادین روز شکوفه ها افزود: امسال دانش آموزان اول دبستانی زودتر سال تحصیلی جدید را شروع می کنند تا با محیط امن مدرسه آشنا شوند و روز اول مهرماه که کلیه دانش آموزان وارد مدارس می شوند دیگر مشکلی برای این دانش آموزان وجود نداشته باشد .

وی ادامه داد: امسال سال تحصیلی جدید با سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش شروع می شود .

مدیر کل آموزش و پرورش استان زنجان گفت: امسال 89 هزار دانش آموز اول ابتدایی در استان زنجان مشغول به تحصیل می شوند.

نظری تاکید کرد: 117 هزار نفر دانش آموز سال تحصیلی جدید را در استان شروع می کنند که در این راستا 50 درصد از این تعداد را دانش آموزان مقطع ابتدایی تشکیل می دهند .

وی در ادامه افزود: دوره ابتدایی بسیار دوره حساسی است که در این راستا باید به تدریس این مقطع توجه زیادی شود.

مدیر کل آموزش و پرورش استان زنجان یادآور شد: داش آموزان امروز مدیران و دانشمندان فردای کشور هستند که باید به تربیت و تعلیم آنها بسیار توجه شود.

