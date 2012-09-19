به گزارش خبرنگار مهر، عباس مرشدی صبح چهارشنبه در دومین نشست آموزشی حوادث هسته ای در شبکه بهداشت دیلم اظهار داشت: امروزه بلایای طبیعی فقط شامل سیل و زلزله نیست و انرژی هسته ای نیز به عنوان یکی از حوادث غیرمترقبه بایستی مورد توجه ویزه قرار گیرد.

وی اضافه کرد: برای سنجش و ارزیابی شهرستان از لحاظ پتانسیل‌ها، امکانات و تجهیزات مورد نیاز بایستی یک طرح پیشنهادی یا پروپوزال تهیه کنیم تا بتوانیم شهرستان را از نظر راهبرد جلوگیری از تشعشعات هسته ای بررسی کنیم.

مسئول دبیرخانه سوانح و حوادث استان بوشهر بیان داشت: باید تکنولوزی و صنعت را به سمتی سوق دهیم که بتوانیم از عناصر و موادی استفاده کنیم که قابل کنترل و تجزیه پذیر بوده و کمترین خطرات را برای انسان و محیط زیست داشته باشند.

ضرورت ایجاد کمربندهای ایمنی

مرشدی با اشاره به ضرورت ایجاد کمربندهای ایمنی در مناطق دارای تاسیسات اتمی تصریح کرد: باید در کمربندهای امنیتی و ایمنی و همچنین محیط زیست میزان پرتوهای هسته ای را اندازه گیری و رصد کنیم.

وی گفت: دستگاه تنفسی انسان اولین جایی است که در اثر تشعشعات هسته ای آسیب می بیند و لذا بایستی تمهیداتی بیاندیشیم که این نوع آسیب ها در هنگام حوادث هسته ای به حداقل برسد.

مسئول دبیرخانه سوانح و حوادث استان ادامه داد: موثرترین راه برای کاهش میزان آلودگی هوا در چنین محل‌هایی خارج کردن هوای آلوده و رقیق کردن هواست.

وی استفاده از ماسک n95 را وسیله حفاظتی خوبی برای جلوگیری از آلودگی هوای ناشی از مواد رادیواکتیو دانست.

لزوم ایجاد پناهگاه‌های محکم برای حفاظت از افراد

مرشدی در ادامه اظهار داشت: استفاده از درختان نوک سوزنی در فواصل منظم در شعاع های پنج،پانزده و سی کیلومتری را اقدامی دیگر در بحث حفاظتی در کمربندهای ایمنی عنوان کرد.

وی زمان را عامل مهمی در کاهش میزان خطرات ناشی از تشعشعات هسته ای دانست و افزود: هر چقدر پرتو هسته ای زمان بیشتری تشعشع داشته باشد میزان آلایندگی آن بیشتر خواهد بود.

مرشدی اضافه کرد: وجود جان پناه و پناهگاه‌های محکم برای حفاظت ازافراد در ساعات اولیه بسیار ضروری است و می تواند تلفات و آسیب های انسانی ناشی از حوادث هسته ای را کاهش دهد.

وی کمبود آگاهی عمومی را یکی از مشکلات موجود در پیشگیری از خطرات تشعشعات هسته ای دانست و گفت: باید دراین امر سرمایه گذاری شده و اطلاعات و آگاهی های عمومی را با برنامه ربزی و هماهنگی دستگاه‌های مربوط افزایش دهیم.

دومین نشست آموزشی حوادث هسته ای با حضور کارشناس مسئول دبیرخانه سوانح و حوادث استان، رئیس شبکه و اعضای تیم مدیریتی بهداشت ودرمان در سوانح و حوادث شهرستان دیلم در سالن کنفرانس شبکه برگزار شد.