شمشیربازان یزدی در اردوی تیم ملی پسران شرکت کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، آخرین مرحله اردوی آمادگی تیم ملی شمشیربازی ویژه رده سنی جوانان و نوجوانان با حضور ورزشکاران دعوت شده به این بخش از روز سه شنبه 28 شهریور ماه در مجموعه ورزشی شیرودی به مدت 15 روز برگزار می شود.



این اردو در دو اسلحه اپه و سابر برای حضور پرقدرت در رقابتهای قهرمانی آسیا در اندونزی انجام می شود که به ترتیب در اسلحه اپه، بهنام بیک شمشیرباز یزدی به همراه سامان ازادیان، امیر خلفی، امیر رضا کنعانی و سعید رضایی و همچنین در اسلحه سابر سجاد پورسلمان، محمد سازنجیان و محمد جواد میرحسینی به همراه فرزاد باهر ارسباران، امیر مختاری و مهدی مولایی به این اردو دعوت شدند.



رقابت های جوانان و نوجوانان شمشیربازی قهرمانی آسیا به میزبانی اندونزی از 10 مهرماه آغاز و تا 17 همین ماه نیز ادامه خواهد داشت.



برگزاری مسابقات دوگانه زمینی به مناسبت هفته دفاع مقدس



همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس مسابقات دوگانه زمینی در یزد برگزار خواهد شد.



اولین دور مسابقات لیگ دوگانه زمینی ویژه آقایان به منظور انتخاب برترین های این رشته،​ برای اعزام به مسابقات قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی،​ همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس در یزد و در مجموعه ورزش فرهنگی شهید رجایی محمد آباد، ​در تمامی مقاطع سنی برگزار خواهد شد.



به گفته دبیر هیئت ورزشهای سه گانه استان یزد، ​این سری از مسابقات برای اولین بار در استان و به میزبانی هیئت ورزش سه گانه شهرستان یزد برگزار خواهد شد که شرکت علاقه مندان در آن با هماهنگی و ثبت نام اولیه و طی کردن مراحل بیمه ای و پزشکی امکان پذیر خواهد بود.



تقی پور از رشته دوچرخه سواری و دو در تفسیر دوگانه خبر داد و افزود: این مسابقه روز جمعه از ساعت هشت صبح آغاز خواهد شد.



وی از محل مسابقات انتخابی تیم ملی و قهرمانی کشور به میزبانی استان گیلان در اوایل مهرماه خبر داد و تصریح کرد: علاقمندان شرکت در این دوره از مسابقات در مقاطع سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان، امید و بزرگسالان می توانند به اداره کل ورزش و جوانان و یا دفتر هیئت ورزشهای سه گانه مراجعه کنند.

دستورالعمل برگزاری این مسابقات نیز در پایگاه اطلاع رسانی این هیئت به آدرس www.yazdtriathlon.ir قابل دریافت و مشاهده است.



نتایج مسابقات فوتسال کارمندان شهرستان تفت



مسابقات فوتسال کارمندان با انجام چهار بازی در سالن دانشگاه پیام نور تفت پیگیری شد.



در دومین روز از مسابقات فوتسال کارمندان شهرستان تفت با انجام دو دیدار در محل سالن دانشگاه پیام نور این شهرستان برگزار شد.



در بازی اول تیم اداره برق توانست چهار بر دو رقیب خود تیم دانشگاه پیام نور را شکست دهد و در مسابقه دوم تیم نیروی انتظامی چهار برسه تیم آموزش و پرورش را شکست داد.