علی خلیلی، وارث و مسئول جمع‌آوری آثار مرحوم سیدمحمود گلابدره‌ای در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت انتشار آثار این نویسنده فقید عنوان کرد: سه عنوان از کتاب‌های مرحوم گلابدره‌ای که در سال‌های قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی منتشر شده بود در دست انتشار قرار گرفته و قرار بود تا چهلم وی که چند روز قبل بود از زیر چاپ خارج شود، اما به خاطر مشکلاتی که با ناشران آنها داشتم، هنوز این موضوع محقق نشده است.

خلیلی با بیان اینکه نام این آثار را تا پیش از انتشارعنوان نخواهد کرد، افزود: من به دنبال جوسازی نیستم. دو عنوان از این کتاب‌ها قرار بود از سوی ناشر با اختلاف و اعمال نظر و دستبرد به متن کتاب منتشر شود که من جلوی آن را گرفتم تا در نهایت کتاب بدون هرگونه سانسور و محدودیتی مطابق با نسخه اصل آن منتشر شود.

وی ادامه داد: پروسه جمع‌آوری آثار مرحوم گلابدره‌ای هنوز به پایان نرسیده است و برخی از ناشران و صاحبان آثار از باز پس دادن آنها سرباز می‌زند. روند جمع‌آوری این آثار پیش از درگذشت مرحوم گلابدره‌ای آغاز شده بود، اما من از او خواسته بودم که در این زمینه صحبتی نکند تا مساله با آرامش حل شود و در نهایت پس از فوت او و بیماری سه ماهه من، هنوز این مساله محقق نشده است، اما این کار زمین هم نخواهد خورد.

خلیلی در ادامه با اشاره به مطالب منتشر شده در نشریه «تجربه» در باره مرحوم گلابدره‌ای نیز گفت: ادعاهای کذب منتشر شده در مقالات این مجله ساخته ذهن برخی جناح‌های سیاسی است. از او عکسی در دوران بستری شدنش در بیمارستان در کنار عکسی از منزلی سوخته در میگون منتشر کرده‌اند و نوشته‌اند که او را هیچ یک از جناح‌ها و جریان‌های اصولگرا در سال‌های اخیر به بازی‌ نگرفته‌اند.

وی تصریح کرد: این ادعاها کذب محض است؛ چون مرحوم گلابدره‌ای عضو هیچ جناح و حزبی نبوده است. وضعیت بد معیشتی او حتی از دروان پیش از اصلاحات نیز وجود داشت و در دوران دولت اصولگرا نیز ادامه پیدا کرد و طرح این موضوعات امروز دیگر حرفه‌ای نیست.

خلیل افزود: گلابدره‌ای در منزل مسکونی میگون درنگذشت. او آن منزل را با فروش قطعه زمینی شخصی رهن کرد و در تهران هم منزلی مسکونی از سوی وزات ارشاد به وی اهدا شده بود. منزل میگون در واقع ییلاق او بود که در نهایت هم به دلیل اختلاف مالکان آن برای اجاره دادن و یا ندادنش از مرحوم گلابدره‌ای پس گرفته شد.