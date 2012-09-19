کودکان دستخوش بازی های سیاسی استکبار/ لزوم برخورد جدی با تهاجم فرهنگی

به گزارش خبرنگار مهر، چرا باید همیشه دفتر مشق سفیدی را برای حک کردن افکار بیگانگان آماده در اختیارشان قرار دهیم و بعد از اینکه سفیدی را به سیاهی تبدیل کردند از خواب بیدار شویم و به فکر چاره و اینکه "ای وای" باز تهاجم فرهنگی. کسانی که فرهنگ غنی و اسلامی این مرزو بوم ما را نشانه گرفته اند، این بار به سراغ نوشت افزارها آمده اند به این امید که از این طریق به گونه ای به مدارس ابتدایی و در بین کودکانی که ذهنشن آماده یادگیری است، راه پیدا کنند.

این یک مقوله بسیار پیچیده است و مطمئنا اگر بی تفاوت باشیم با گذشت زمان در هم تنیده خواهد شد بنابراین باید به آن اهتمام ویژه ای داشته باشیم. نباید گذاشت فرهنگ غرب جایگزین فرهنگ غنی اسلامی و ایرانی در مدارس شود.

قبل از سرازیر شدن کالاهایی با مظاهر غربی به ویژه برای کودکان و نوجوانان به فروشگاه ها، بهتر این است که شرکت های تولید نوشت افزار در ایران کالاهایی را منطبق با افکار و تربیت ایران اسلامی با مرغوبیت و استانداردهای بالا وارد بازار کنند. چرا که فرهنگ و تمدن و تربیت از کودک و نوجوان شکل می گیرد و اگر این کار به اهتمام انجام نشود، مطمئنا ضررهای جبران ناپذیری را خواهیم دید که درمان آن بسیار هزینه بر و مخاطره آمیز خواهد بود.

چه دلیلی وجود دارد که روی نوشت افزار ما در یک کشور با تربیت اسلامی عروسک "باربی"، "اسپایدرمن" و "بت من" نشان داده شود.

متاسفانه در حال حاضر این نمادهای غربی بر روی لباس، کیف، خمیردندان، لیوان و لوازم التحریر کودکان و نوجوانان حک شده است و پس از مدتی این نمادها برای آنان قابل قبول و ارزشمند می شود چرا که چیزی را که کودکان ببینند مطمئنا تاثیرگذاری بیشتری بر روی آنان خواهد داشت.

آن هم در کلاسهای درسی که 20 تا 30 نفر دانش آموز وجود دارد و هر کدام از این دانش آموزان به همراه خود تفکراتی که از غرب آمده در انبوه کتب درسی که به همراه دارند با خود حمل می کنند و بیشتر از سخن معلم و محتوای کتاب های درسی در جلوی روی آن ها خودنمایی می کند و ذهن دانش آموز را معطوف خود می کند.

وقتی ما اجازه وارد شدن و سرازیر شدن این کالا ها را به بازار می دهیم چگونه می توانیم انتظار داشته باشیم که صنف آن ها را جمع کند؟ آیا کالاهایی که خود ما تولید کرده ایم کیفیت، مرغوبیت و جذابیت آن ها را دارند که جایگزین کنیم؟

بنابراین بهتر است در این مورد کمی بیشتر اندیشیده شود و تمام این خلاء ها را پر کرد تا جایی برای نفوذ تهاجم نگذاریم و سرعت آن ها را تا می توانیم برای شیوع دادن این بیماری کم کنیم.

اگر بتوان در هر مدرسه یک واحد تعاونی را صرف فروش نوشت افزار و قرارداد با شرکت های تولید کننده ایرانی ایجاد کرد، می توان جلوی این رقابت بیگانگان را در بازار گرفت و آینده کودکانمان را دستخوش بازی کودکانه سیاسی بیگانگان قرار ندهیم.

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یادداشت: معصومه قطب الدینی

