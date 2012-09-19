عدم خودباوری از مشکلات اجرای امر به معروف است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد مهاجر پیش از ظهر چهارشنبه در نشست منطقه ای امر به معروف و نهی از منکر ادارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در گرگان افزود: برای ترویج و توسعه فریضه امر به معروف و نهی از منکر باید نقشه راه داده شود.

وی اظهار داشت: با صبر بطور حتم پیشرفت می کنیم ولی باید بدانیم که در این پیشرفت چه می خواهیم.

وی با بیان اینکه کار ستاد امر به معروف و نهی از منکر از 17 سال قبل آغاز شده است، گفت: اصل کار ارشاد پایش و نظارت بر امور فرهنگی است که زیر بنای جامعه را تشکیل می دهد.

وی عنوان کرد: کار فرهنگی و ارشاد، آینده بچه های ماست و باید این فضا را ببافیم و آماده کنیم.

حجت الاسلام مهاجر با اشاره به هجمه های فرهنگی دشمنان گفت: با وجود این هجمه های بیرون کشور، برخی فیلمهایی در داخل ساخته می شود که ممکن است نکاتی داشته باشند که هر چند عمدی نیست ولی بدترین آثار را بجا می گذارند.

معاون ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور تاکید کرد: گروهی لازم است این کار پایش را انجام دهند و باید اندازه ها را بدانیم و در این راستا، آموزش و نوع آن مهم است.

وی عنوان کرد: در امر به معروف و نهی از منکر نباید اصرار داشت بلکه باید تکرار کرد.