نامه قالیباف به رئیس جمهور/ جدایی ری از پایتخت به پایان نزدیک شد

به گزارش خبرنگار مهر، شنبه 25 شهریور با ورود 90 واگن جدید به خطوط متروآغاز شد. در این روز سید جعفر تشکری هاشمی در حاشیه مراسم ورود دستگاه حفار اتوماتیک(TBM) به میدان منیره در خط 3 مترو تهران با بیان اینکه از ابتدای سال ریالی از یارانه های بلیت مترو و اتوبوسرانی و بودجه های عمرانی از سوی دولت پرداخت نشده است، گفت: متاسفانه با وجود گذشت نیمی از سال دولت به هیچ یک از تعهدات خود نسبت به مدیریت شهری تهران عمل نکرده است و عدم پرداخت اعتبارات مصوب و قانونی در این بخش تبدیل به داستانی تکراری و کسل کننده شده است. همچنین هابیل دورویش مدیرعامل شرکت تهران وحومه در این مراسم از گرو گذاشتن خانه خود برای دریافت وام سخن گفت.

یکشنبه 26 شهریور، محمدباقر قالیباف شهردار تهران نیز با حضور جلسه غیرعلنی شورای شهر تهران تاکید کرد: درسال جاری برای تامین هزینه نگهداری در حوزه حمل ونقل دچار بحران خواهیم شد. موارد مربوط به حمل و نقل عمومی را طی نامه ای به رئیس جمهور یادآور شده ام.

وی با اشاره به تصویب قانون در مجلس در خصوص اختصاص درآمد حاصل از دریافت جرایم رانندگی و عوارض سوخت گفت: متحیرم با وجودی که از 2 سال از تصویب این قانون می گذرد ولی تاکنون سهم تهران از عوارض سوخت و جریمه ها تاکنون پرداخت نشده است ولی سایر شهرها این درآمدها را دریافت کرده اند.

در این روز همچنین خسرو دانشجو سخنگوی شورای شهر تهران پس از هفته ها به جمع خبرنگاران آمد و درباره جدایی ری از پایتخت، گفت: این قانون 26 سال پیش به تصویب شورا رسیده است که پس از آن چند مصوبه وجود دارد که برخلاف این قانون است. مصوبات بسیاری دیگری نیز در زمینه مدیریت شهری به تصویب رسیده که هنوز اجرایی نشده مانند شکل گیری مدیریت واحد شهری حالا چرا پس از این همه سال تاکید بر اجرایی شدن این قانون است آن هم بدون بررسی‌های کارشناسانه و با سرعت جای سوال است.

وی به نقش شورا و مجلس در به روز رسانی قانون اشاره کرد و گفت:‌ قانون گذاری مقطعی نیست و حرکتی است که دایماً‌ جریان دارد و مجلس باید از این ظرفیت استفاده کند. اگر این قانون پخته بود 26 سال در نوبت اجرا نمی‌ ماند، آقای استاندار تا به حال کجا بودند که طی این 26 سال این قانون را اجرایی کنند.

سخنگوی شورای شهر تهران در خصوص استفاده شورا از ظرفیتهای قانونی برای جلوگیری از اجرایی شدن جدایی ری از پایتخت گفت: گردن ما از مو باریکتر است و ابزاری برای صدور حکم قضائی نداریم.

دوشنبه 27 شهریور، معاون سازمان رفاه خدمات ومشارکتهای اجتماعی شهرداری تهران در واکنش به ادعای بازگشت گداها به پایتخت توهم است، گفت: امکان جمع آوری متکدیان تهرانی را طی 48 ساعت داریم اما ساماندهی این افراد بعد از جمع آوری باید در اولویت قرار گیرد.

رضاجایگیری با بیان اینکه تعداد متکدیان تهران بعد از اجلاس سران به شدت کاهش پیدا کرده است، بیان کرد: در زمان برگزاری اجلاس کمیته ای 4 جانبه در این زمینه تشکیل شده بود که متاسفانه در حال حاضر غیر فعال است و به دلیل آنکه استانداری مسئولیت هماهنگی این کمیته را برعهده داشت درخواست کرده ایم این همکاریها که نتیجه بسیار خوبی در پی داشت و با قوت توانستیم ساماندهی متکدیان را تا نقطه نهایی جلو ببریم ادامه پیدا کند و در این زمینه عقب نشینی نکنیم .

در این روز همچنین سخنگوی شهرداری تهران با توجه واکنش محمدی زاده رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست درباره پیشنهاد شهرداری مبنی بر خرید متری 9 هزار تومان پارک پردیسان گفت: بحث پیشنهاد قیمت از سوی شهرداری برای خرید پارک پردیسان مطرح نبوده و هدف اصلی ما حفاظت از این پارک بی‌نظیر، در پایتخت است.

محمدهادی ایازی گفت:‌ ما پیشنهاد دهنده اولیه برای خرید پارک پردیسان نبودیم و همان طور که در شورای شهر تهران مطرح شد این موضوع از سوی هیئت وزیران مطرح شد که بخشی از این پارک به فروش برسد و ما نیز اعلام آمادگی کردیم برای حفظ این پارک اکولوژیک بی‌نظیر آمادگی خرید با حفظ کاربری فضای سبز داریم.

ایازی با بیان اینکه هزینه نگهداری پارک پردیسان به گفته مسئولان محیط زیست 5 میلیارد است در حالی که تنها 1.5 میلیارد برای آن بودجه در نظر گرفته شده است، گفت: این نگرانی به دلیل کمبود بودجه 3.5 میلیاردی وجود دارد که امکان نگهداری مناسب فضای سبز آن محدوده را نداشته باشند و باید دولت بودجه مناسب برای نگهداری از این پارک را تامین کند و اگر دولت توان تامین بوده را ندارد در صورتی که این پارک را در اختیار شهرداری قرار دهد حتماً به بهترین شکل در خصوص حفاظت از فضای سبز و نگهداری آن ‌اقدام می‌شود.

سه شنبه 28 شهریور، در جلسه علنی شورا سرانجام طرح حفاظت از پارک پردیسان به تصویب رسید و اعضای شورا در خواست لغو مصوبه هیئت وزیران درخصوص فروش و تغییر کاربری پارک پردیسان را دادند. همچنین بر اساس پیشنهاد برخی از اعضای شورای شهر به سازمان حفاظت از محیط زیست پیشنهاد شد تا درختان قدیمی این پارک ثبت ملی شوند.

در ادامه این جلسه موضوع جدایی ری از پایتخت مطرح شد که سخنگوی شورای شهر تهران در این باره گفت: برخی تصمیم گیریها در شهر ری گرفته شده که در مورد آن مشورتی با شورا نشده است. باید مشخص شود با چه استدلالی ما را از نمایندگی مردم شهر ری خلع کرده اند.

همچنین در این روز شایعاتی منبی بر جدایی شمیرانات از پایتخت منتشرشد که معاون استاندار تهران در این باره گفت: در حال حاضر چنین اقدامی در دستور کار نیست ولی دور از ذهن هم نیست که روزی شمیرانات از تهران جدا شود واگر این اتفاق بیفتد کاملا قانونی است.

چهارشنبه 29 شهریور، معاون استانداری تهران از افزایش آلودگی هوای تونل توحید ابراز نگرانی کرد و گفت: هوای تونل توحید در وضعیت بحرانی است زیرا نکات فنی در طراحی تهویه هوای داخل تونل صورت نگرفته و محل قرار گیری جت فن ها مناسب نیست.

همچنین در این روز جعفر تشکری هاشمی معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران از افتتاح بخش میانی خط 3 مترو تهران از چهارراه ولیعصر(عج) تا مصلی بزرگ امام خمینی (ره) تا پایان مهرماه خبر داد و گفت: ظرف یک ماه آینده اتوبوسهای سه کابین به خطوط سامانه تندروی اتوبوسرانی پایتخت وارد می شود.