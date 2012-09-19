نامه سرگشاده شورای تبیین بسیج دانشجویی به تهمینه میلانی

به گزارش خبرگزاری مهر، در متن این نامه آمده‌است:

خانم تهمینه میلانی

سلام علیکم

درس اول هنر، اخلاق و احترام به دیگران است. درسی که در بررسی وجه تمایز هنر مدرن با هنر اسلامی کاملا مشهود است و متاسفانه در هنر مدرن به ویژه سینمای مدرن که دوست شفیق شما خانم ف.م محدویت در پرداختن به عنصر سکس در سینمای ایران را عامل عقب ماندگی دانسته است، اثری از آن نیست.

خانم میلانی اگر امروز فیلمی در اهانت به پیامبر اکرم(ص) ساخته و در محیط مجازی منتشر می‌شود، عدم درک صحیح از عقاید و احترم به ادیان به ویژه به دین مبین اسلام به علت پروسه ناصحیح آموزش هنر غربی به اسم آزادی بیان که موجب ایجاد نگرش خصمانه و به دور از اخلاق، در بین به اصطلاح هنرمندان غرب در برخورد با دین مبین اسلام است؛ هر چند عده معدودی از این قاعده مستثنی بوده‌اند، یکی از شئون اصلی مورد هجمه مستمر در اسلام حجاب است.

مساله‌ای که شما با انتشار تصویری جعلی دفاع از آن را که منبعث از قرآن است به تمسخر و استهزاء گرفته‌اید و آیا تفاوتی بین بی‌حرمتی به پیامبر اکرم(ص) و آمیزه‌هایی که ایشان در پرتو قرآن و برای سعادت بشر به ارمغان آورده، وجود دارد؟

شاید این نیز نشات گرفته از اندیشیدن سرکار، در چارچوب فضای مدرنیته بوده که به بهانه آزادی، امروزه فقط لغلغه زبان سردمداران آن است و عده‌ای با خیال واهی در پی دستیابی به ناکجا آباد ویرانی‌اند که شمه‌ای از آن امروز در وضعیت کنونی غرب به تصویر کشیده شده‌است.

خانم میلانی، هنر مدرن در عرصه سینما امروز با یک انتولوژی بلو که شده محدود به زمان دنیا که به جای تفکر، توهم را به جای هدایت و ارشاد، گمراهی را و به جای واقعیت، دروغ را به تصویر می‌کشد و جز این نیست که یک هنرمند به معنای واقعی کلمه، باید به دنبال کشف حقایق از خود، جهان هستی بوده و با درک صحیح از واقعیت‌ها، نمادها را با ابزارهای مدرنیته به دروغ، ترویج اباحه‌گری و تمسخر و استهزاء قدم در راه دشمنان اسلام گذارد.

شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی استان تهران ضمن محکومیت این عمل غیراخلاقی و در واقع ضد هنری، حق پیگیری حقوقی این اقدام را برای خود محفوظ می‌داند و شما را دعوت به بازگشت به چارچوب هنر معناگرا که مدت‌هاست از آن فاصله گرفته‌اید، می‌کند.