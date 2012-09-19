سیستم هوشمند مرکزی در ناحیه دو آموزش و پرورش کرج به صورت پایلوت اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرشته فهمیده در حاشیه آیین زنگ شکوفه ها در مدرسه فاطمه شاهد عرب ناحیه دو کرج در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه این مدرسه تنها مدرسه تمام هوشمند ناحیه است، گفت: سیستم هوشمند در تمام کلاسهای این مدرسه دایر و به صورت سیستم مرکزی است.

وی افزود: در این شکل، ارتباط بین مدیر و مسئولان مدرسه با تمام کلاسها به صورت مستقیم و از طریق سیستم دیجیتال برقرار است و نیازی به مراجعه حضوری در کلاس نیست.

وی گفت: در این طرح مدیر ابتدا با فشار دکمه ای با معلم در کلاس ارتباط برقرار می کند و پس از کسب اجازه از وی و از طریق پخش صدا آنچه مورد نظرش است را به دانش آموزان انتقال می دهد.

فهمیده ادامه داد: همچنین تمام مطالب آموزشی بعد از تدریس روی سایت مدرسه قرار می گیرد و دانش آموزان می توانند از آن استفاده کنند.

مدیر آموزش و پرورش ناحیه دو کرج با اشاره به زمایشی بودن طرح هوشمند سازی به شکل سیستم مرکزی، یادآور شد: مدرسه فاطمه شاهد عرب به عنوان پایلوت اجرای طرح انتخاب شده است و در صورت موفقیت آمیز بودن در تمام مدارس به تدریج به اجرا در خواهد آمد.

به گفته فهمیده 25 میلیون تومان برای اجرای این سیستم هزینه شده است.