مردم از جشنواره موسیقی مقاومت در کرمانشاه استقبال کردند

به گزارش خبرنگار مهر، در عصر دومین از از جشنواره موسیقی مقاومت در محل سالن انتظار شهر کرمانشاهٰ علاوه بر هنرمندان کرمانشاهی گروه‌هایی نیز از شهرهای مختلف به اجرای برنامه پرداختند.

گروه موسیقی آرسین به سرپرستی سامان محمودی جم و آهنگسازی نیما دارابی از کرمانشاه اولین گروهی بود که در دومین روز جشنواره به اجرای برنامه پرداختند و با اجرای قطعات متنوعی از موسیقی سنتی و حماسی شور و نشاطی ویژه را سالن ایجاد کردند؛ دومین گروه شرکت کننده با نام ردیف از استان اصفهان و شهرستان کاشان به سرپرستی و آهنگسازی محمد صانعی اجاری بی‌نظیری را به مرحله نمایش گذاشت؛ در ادامه این مراسم گروه موسیقی بیدل دهلوی به سرپرستی غلامعلی پور عطایی و گروه موسیقی عاشیق های دده قورقود به سرپرستی و آهنگسازی کوثر علی شهبازی (سلجوق) از دیگر گروه‌های شرکت کننده بودند که در دومین روز ازچهارمین جشنواره موسیقی مقاومت در استان کرمانشاه اجرا داشته و آثار خود را به مرحله رقابت گذاشتند.

از دیگر اتفاقاتی که در حاشیه برگزاری جشنواره موسیقی مقاومت به چشم می خورد برپایی سیاه چادر در محوطه مجتمع انتظار و در معرض قرار دادن غذاها و شیرینی های محلی و سنتی استان و پخت و عرضه آن توسط بانوان هنرمند کرمانشاهی بود.

گفتنی است در دومین روز از این جشنواره علاوه بر مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه؛ گلریز خواننده نامی و حماسی ایران به همراه تعدادی از علاقه‌مندان و هنروران عرصه موسیقی شرکت کردند.

لازم به ذکر است دومین روز از برگزاری چهارمین جشنواره موسیقی مقاومت با استقبال بی‌نظیر مردم مواجه شد و این نشانگر موفقیت این جشنواره در استان کرمانشاه است.